Black Panther 2 : Chadwick Boseman apparaîtra-t-il en image de synthèse ?

Inoubliable dans «Black Panther», Chadwick Boseman est décédé en août dernier d’un cancer du côlon à seulement 43 ans. Le comédien sera-t-il présent dans le second volet par le biais de la technologie numérique ? La production a tenu à répondre directement à la question.

Si cette éventualité a été envisagée par les studios Marvel, on sait aujourd’hui que la production de Black Panther 2 n’aura pas recourt à la numérisation pour faire revenir Chadwick Boseman à l’écran, en tant que roi du Wakanda. Interrogé sur ce point, Victoria Alonso, vice-présidente exécutive chargée de production chez Marvel, a tenu à être la plus claire possible à propos d’un éventuel recours à un double numérique.

«Non, (il n’y aura pas de doublure, ndlr). Il n'y a qu'un seul Chadwick, et il n'est plus avec nous», a-t-elle expliqué au journal argentin Clarin. «Malheureusement, notre roi est mort dans la vraie vie, pas seulement dans la fiction, et nous prenons un peu de temps pour voir comment nous allons revenir à l'histoire et ce que nous ferons pour rendre justice à ce chapitre, qui a été si inattendu, si douloureux, si horrible. Nous devons bien réfléchir à ce que nous allons faire, et comment nous allons le faire, et réfléchir à comment nous allons faire honneur à la franchise», poursuit-elle.

Le tournage de Black Panther 2, qui devait se dérouler en mars 2021, a été répoussé. La production doit aujourd’hui déterminer la manière dont elle souhaite donner suite aux aventures du super-héros sur grand écran, mais aussi le meilleur moyen d’honorer la mémoire de Chadwick Boseman. Une décision difficile qui exige de la patience.