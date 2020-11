The Mandalorian : des fans demandent le renvoi d’une comédienne

Des fans de «The Mandalorian» ont décidé de s’en prendre à la comédienne Gina Carano sur les réseaux sociaux, après que celle-ci se soit exprimée sur les soupçons de fraude électorale et le port du masque.

L’ancienne combattante en MMA est connue pour exprimer ses opinions politiques – très à droite – sur Twitter. Mais ses récents messages ont été particulièrement mal accueillis par une partie de la communauté de fans de Star Wars. Gina Carano s’est notamment moquée des recommandations du parti Démocrate concernant le port du masque dans le but de freiner l’épidémie de coronavirus, pour mieux attiser les soupçons de fraude électorale.

«Info exclusive : Les leaders du parti démocrate recommandent désormais de porter des bandeaux sur les yeux en plus des masques afin que nous ne puissions pas voir ce qui se passe», a-t-elle posté.

Déjà, le 5 novembre dernier, l’interprète du personnage de Cara Dune dans The Mandalorian avait relayé le discours du camp républicain concernant les fraudes massives qui auraient, selon eux, compromis le processus électoral américain.

We need to clean up the election process so we are not left feeling the way we do today.



Put laws in place that protect us against voter fraud.



Investigate every state.



Film the counting.



Flush out the fake votes.



Require ID.



Make Voter Fraud end in 2020.



Fix the system. — Gina Carano (@ginacarano) November 5, 2020

«Nous devons assainir le processus électoral afin de ne pas nous retrouver avec les mêmes sentiments qu’aujourd’hui. Mettre en place des lois qui nous protègent contre la fraude électorale. Enquêter dans chaque État. Filmer le dépouillement. Débusquer les faux votes. Exiger une pièce d’identité. Mettre fin à la fraude électorale en 2020. Réparer le système», peut-on lire.

Ulcérés par ses propos réactionnaires, et fâchés de constater que la plate-forme de streaming reste – pour le moment – silencieuse, de nombreux fans de la série se sont adressés directement à Disney+ pour réclamer le renvoi de Gina Carano qui, selon eux, est coupable de relayer des informations erronées sur les élections, et de minimiser le port du masque en pleine pandémie mondiale.

Gina has has gone all in crazy. That's okay though, i just don't want to see it. @Disney #FireGinaCarano — Lucho B. (@Grip33000817) November 16, 2020

«Gina est devenue complètement folle. Ce n’est pas grave, je veux juste ne pas la voir».

Woah, Gina this is extremely irresponsible. If you are referring to the election, there is no proof of any fraud. If you at referring to mask wearing, we should be doing that and if we all did it we would be able to go outside sooner. — Colin (@colincw30) November 15, 2020

«Woah, Gina, c’est complètement irresponsable. Si tu fais référence aux élections, il n’existe aucune preuve de fraude. Si tu fais référence au port du masque, tu devrais en porter un comme nous tous et il nous sera possible de sortir plus rapidement».

Pour le moment, Disney ne s’est pas exprimé officiellement sur ce point qui figurait parmi les sujets les plus discutés sur les réseaux sociaux américains ces derniers jours.