Protection des droits de l’enfant : une soirée spéciale sur France 2 ce mercredi 18 novembre

France 2 propose ce mercredi 18 novembre une soirée spéciale consacrée à la protection des droits des enfants.

A cette occasion, la chaîne rediffuse à 21h05 « La Maladroite », avec Isabelle Carré et Emilie Dequenne. Un téléfilm adapté du roman éponyme tiré de l’affaire Marina Sabatier, décédée à 8 ans sous les coups de ses parents en 2009, malgré plusieurs signalements. La fiction de France 2 suit les instituteurs, médecins, assistantes sociales ou encore gendarmes, dont les actions sans suite ou l'inaction face aux blessures récurrentes de la petite Stella, 6 ans, ne la sauveront pas de la mort.

La soirée spéciale de France 2 se poursuit ensuite à 22h30 avec le documentaire inédit « Bouche Cousue », de Karine Dusfour (« Viols sur Mineurs : mon combat contre l’oubli »). La réalisatrice est allée filmer les audiences du juge Edouard Durand au tribunal pour enfants de Bobigny. Son but : briser l’omerta autour de la maltraitance des enfants, mais aussi pointer du doigt la difficulté des institutions à soustraire les enfants à leurs parents même lorsque la violence parentale est démontrée.

« J’aimerais que les travailleurs sociaux de l’ASE le regardent et avancent sur cette question du lien du sang qui prime sur l’intérêt de l’enfant. Que l’on commence à réfléchir collectivement au fait que couper ce lien un temps peut être utile, confie la réalisatrice à Télérama. Tout le bénéfice d’un documentaire est aussi de pousser chacun à s’interroger. Qu’est-ce qui relève de la maltraitance ? Que faire si nous entendons des cris, si nous avons des soupçons ? Tout cela va sûrement mettre du temps à infuser dans les esprits, comme c’est le cas des violences faites aux femmes. »

Des témoignages bouleversants

Aux mots des enfants que l’on entend dans le documentaire, résonnent ceux de trois adultes qui racontent leur enfance maltraitée. Parmi eux Gautier qui, placé à l’âge de 2 mois, a passé 18 ans dans les services de l’Aide sociale à l’enfance, Céline, qui a subi les coups de son père jusqu’au lycée, ou encore l’animateur Thierry Beccaro qui revient sur son calvaire d’enfant battu. Leurs témoignages bouleversants et les paroles du juge Edouard Durand soulignent l’importance de l’écoute qu’il faut accorder aux enfants. Car l'enfant qui subit des violences intrafamiliales se tait. Il cache ses blessures et ne demande pas d'aide. Il est dangereux d'attendre qu'il le fasse, et grandir la peur au ventre fait de lui un enfant à part et un adulte différent. «En posant la caméra dans le bureau d'un juge des enfants et en donnant la parole à des enfants devenus adultes, le film propose de décrypter les rouages de cette violence familiale cachée », annonce France 2.

Extrait de Bouche Cousue à voir ce mercredi à 22h30 sur France 2 :

« Je suis toujours très émue par la sincérité du témoignage des trois adultes qui, à l’évocation de leur passé douloureux, redeviennent des enfants. En remontant le temps, ils nous racontent l’empreinte de leur maltraitance sans oublier une certaine forme de résilience, importante à montrer dans le film. Je suis aussi vraiment heureuse que le juge des enfants Edouard Durand nous ait accordé sa confiance pour le filmer dans son travail au quotidien. Ce juge, qui est profondément humain, tout en se référant à la loi avec rigueur, rappelle de façon très nette, très claire et très simple aux adultes que cette violence ne peut pas entrer dans le cadre de l’éducation. Pour lui, un mari violent ne peut pas être un bon père et, dans tous les cas, c’est un père dangereux », a confié à telepro.be Melissa Theuriau, qui a produit le documentaire.