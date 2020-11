Koh-Lanta : l'anecdote répugnante d'Inès à propos du tournage

Inès Loucif a dévoilé une anecdote absolument répugnante à propos d’une mésaventure qui lui est arrivée sur le tournage de Koh-Lanta.

La jeune femme, qui sera bientôt de retour sur le petit écran dans la saison 6 de l’émission de téléréalité La villa des cœurs brisés, a profité d’une session de questions/réponses avec ses fans sur Instagram pour se remémorer cet instant peu glorieux vécu pendant sa participation à Koh-Lanta. Une épreuve d’une toute autre nature que celles auxquelles les candidats sont soumis dans le jeu d’aventure de TF1.

«Vous n’êtes pas prêts», commence-t-elle. «On allait parler entre Jaunes, un peu plus loin du camp. Donc on marche dans le sable en longeant la plage et là... Il s'avère que quelqu'un s'était lâché la nuit, avait recouvert sa surprise de sable, et qui y a foutu le pied dedans ?», poursuit-elle.

Inès explique avoir vécu ce moment dégoûtant «telle une victime, les larmes aux yeux et écœurée». «Je suis allée me rincer en pleurant. 100% Koh-Lanta», conclue la jeune infirmière. Espérons que les membres de l’équipe de tournage ont eu la gentillesse de lui prêter un peu de savon et/ou de désinfectant histoire de bien nettoyer son pied.