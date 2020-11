Donjons & Dragons en appelle aux joueurs pour imaginer l'avenir du mythique jeu de rôle avec un questionnaire en ligne

Oyé oyé, joueuses et joueurs du Royaume de France ! Les aventuriers en herbe comme les vieux routards de Dungeons & Dragons peuvent répondre jusqu’au dimanche 22 novembre à l’appel lancé par Wizard of the Coast, détenteur de la plus ancienne licence de jeu de rôle.

Le but de cette étude, imaginée pour l’Europe, et plus spécifiquement pour les marchés français et allemand, est de développer l’offre proposée à la communauté de joueuses et joueurs de la franchise star du monde du jeu de rôle sur table. En cliquant sur ce lien, les volontaires pourront ainsi accéder au questionnaire en ligne, sous forme de QCM. Pour répondre à la totalité des questions, il faudra y consacrer un certain temps, l’éventail des domaines traités étant exhaustif. Fort heureusement, ceux qui souhaiteraient y prendre part de manière sérieuse peuvent sauvegarder leurs réponses avant de clôturer l’étude.

Et les fans de cet emblématique jeu né en 1973 de l’imagination de Gary Gygax et Dave Arneson devraient être comblés de tant d'attention portée à leur pratique. Etes-vous plutôt Maitre du jeu ou joueur? Quel univers préférez-vous ? Combien de temps consacrez-vous au jeu de rôle ? Quel type de scénario jouez-vous? Etes-vous plutôt fan des héros bardés de statistiques surhumaines, ou des personnages banals mais que les circonstances vont révéler ?

Bien entendu, les visées commerciales ne sont pas loin. Certaines questions, autour du nombre d'achats de produits de la licence, des modes d'achats, des lieux de retraits, concernent plus la distribution et la commercialisation que l'aspect artistique ou créatif de la licence. Mais un effort particulier a été porté pour traiter aussi de la pratique elle-même, comme par exemple l'importance ou non de la qualité des illustrations, le rôle de l'apport personnelle dans la construction de scénarios ou d'univers, ou les imaginaires utilisés. De quoi fournir aux équipes créatives du jeu un cahier des charges précis pour les années à venir, pour coller au mieux aux attentes des joueurs en Europe.

Un marché en plein essor

Alors que la 5e édition du jeu a rencontré un franc-succès depuis son lancement en 2014, donnant lieu à de multiples suppléments, déclinaisons sur support numérique, parties en lignes, et autres publications de fans, cette étude rend compte, par sa diversité des thèmes abordés, du large public désormais concerné. Elle englobe ainsi les joueurs, plutôt masculins, ayant découverts le jeu de rôle dans les années 1980 (cette difficile période où le terme «geek» n'existait pas encore) autant que ceux nés dans les années 2000 (un public qui s'est largement féminisé, avec plus de 40% de joeuses), et a suivi la prise de pouvoir de la Fantasy dans le monde du divertissement. En 2019, Wizard of the Coast livrait les chiffres de ce renouveau : six années consécutives de croissance, une hausse de 300% des ventes des kit de lancement et d'initiation, des ventes qui ont quadruplé en Europe en quatre ans...

Désormais, cette pratique, qui contribue aussi à l'essor actuel de tous les types de jeux de table, est ainsi revendiquée par de nombreux acteurs de la culture populaire, à l'image de Joann Sfar (qui commercialise son propre jeu de rôle, «Monstres»), Maxime Chattam, Pénélope Bagieu ou encore Alexandre Astier, ce dernier considérant le principe du jeu de rôle comme le meilleur au monde.