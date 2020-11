Cheyenne et Lola : la folle équipée de Veerle Baetens et Charlotte Le Bon démarre ce mardi 24 novembre sur OCS Max

OCS Max entame la diffusion de Cheyenne et Lola ce mardi 24 novembre à 20h40.

Sorte de western moderne et social, la série écrite par Virginie Brac (Engrenages) et réalisée par Eshref Reybrouck (Marsman, Hassel, Cordon, Undercover) plonge Veerle Baetens (Alabama Monroe) et Charlotte Le Bon (L’écume des jours) dans un engrenage criminel.

Dans cette troisième série du label OCS Originals (après Devils avec Patrick Dempsey et Le Nom de la Rose avec John Turturro), les deux actrices incarnent « des personnages à la marge dans des milieux un peu hostiles et qui luttent pour s'en sortir. Pour réussir. Pour une vie meilleure », comme les décrit Virginie Brac. Bien qu’a priori tout les oppose, un événement inattendu va rapprocher ces deux femmes, « ordinaires mais courageuses » qui vont être happées par le courant d’une histoire extraordinaire.

La « sororité » entre les deux protagonistes n’est pas sans rappeler celle de Thelma et Louise. « Ce qui rapproche la série du film de Ridley Scott, à mon sens, c’est qu’elle raconte d’abord l'histoire d'une amitié, explique Virginie Brac selon les propos recueillis par le CNC. Cela dit, notre histoire n'est pas une cavale. Les deux héroïnes sont dans une situation où elles ne peuvent pas s'enfuir. Elles vont au contraire décider de ne pas fuir et de ramasser autant d'argent que possible »...

Le pitch : Sortie de prison il y a six mois, Cheyenne (Veerle Baetens) fait des ménages sur les ferries en rêvant de partir en Amazonie. Lola (Charlotte Le Bon) est une ravissante parisienne, égoïste et sans scrupules, qui vient de débarquer dans le Nord pour s’installer avec son amant. Quand Lola tue l’épouse de son amant, Cheyenne, témoin involontaire de la scène, sait qu’elle va être accusée du meurtre à cause de son casier. Elle est obligée de demander au caïd de la région de faire disparaître le corps. Une faveur qui va les entraîner dans un très dangereux jeu de dupes, tout en leur permettant de faire fortune à l’insu de tous…