The Mandalorian : on connaît le vrai nom de Bébé Yoda (SPOILERS)

L’épisode 5 de la saison 2 de «The Mandalorian» a permis de révéler le vrai nom de Bébé Yoda, et d’en apprendre un peu plus sur ses origines. Attention spoilers.

Après de multiples complications, Din Djarin et l’Enfant ont enfin réussi à retrouver la trace de la Jedi Ashoka Tano, ancienne disciple d’Anakin Skylwaker avant que ce dernier ne devienne le redoutable Dark Vador, sur une lune forestière appelée Corvus, dans la ville de Calodan. Une rencontre riche en enseignement sur l’identité de Bébé Yoda, qui ne s’appelle donc ni Bébé Yoda, ni l’Enfant. Mais Grogu !

Grâce à la Force, et à sa capacité de communiquer avec le petit être vert par la pensée, Ashoka Tano a pu découvrir ce qui lui était arrivé avant qu’il ne soit sauvé des griffes de l’Empire par Mando. Elle explique que Grogu a été élevé dans le Temple Jedi sur la planète Coruscant, où il a suivi un entraînement dispensé par plusieurs maîtres Jedi afin de travailler sur sa maîtrise de la Force. Le massacre des Jedi suite à l’Ordre 66 au terme de la Guerre des Clones a forcé Grogu à prendre la fuite sous la protection d’une mystérieuse personne (on ne sait pas qui). Ashoka Tano raconte que, au-delà de ces événements et jusqu’à sa rencontre avec Mando, les souvenirs de l’Enfant sont flous.

«Je n’ai connu qu’un seul être semblable… un maître Jedi appelé Yoda», précise-t-elle. Selon elle, ses années passées à se cacher de l’Empire pourrait avoir eu un impact négatif sur son rapport à la Force, précisant que Grogu a pris l’habitude de masquer ses pouvoirs afin d’assurer sa survie. Ashoka Tano redoute également que les sentiments de peur et de colère qu’elle perçoit chez lui puissent le pousser vers le côté obscur de la Force, à l’instar de son maître, Anakin Skywalker.