The Mandalorian saison 2 : Qui est Ahsoka Tano, dont le nom vient d'être mentionné dans la série ? (SPOILERS)

Bien connue des fans de «Star Wars : The Clone Wars» et «Star Wars Rebels», Ahsoka Thano devrait prochainement faire son apparition dans la saison 2 de «The Mandalorian». Et voici ce qu’il faut retenir à son propos.

Pour les lecteurs qui n’auraient pas encore regardé le troisième épisode de la saison 2 de The Mandalorian, il est important de préciser qu’ils s’exposent à de sérieux spoilers en poursuivant la lecture de cet article.

Vous êtes prévenus.

Dans cet épisode baptisé L’Héritière, Mando a réussi – enfin – à rencontrer trois autres Mandaloriens. Et pas n’importe lesquels. Puisque parmi eux se trouvait Bo-Katan Kryze, l’ancienne leader de ce peuple décimé par les forces de l’Empire sous le commandement de Moff Gideon, lors de la Grande Purge.

Mando a accepté de les aider à mener une mission particulièrement périlleuse visant à prendre le contrôle d’un vaisseau de guerre impérial. En échange, le chasseur de primes a obtenu ce qu’il souhaitait, à savoir le nom d’un Jedi et sa location : Ahsoka Tano (qui sera incarnée par Rosario Dawson dans la série, ndlr).

Mando et Bébé Yoda vont donc devoir se rendre sur une lune forestière appelée Corvus, dans la ville de Calodan, pour la trouver. En pensant rencontrer un Jedi. Ce qui est à la fois vrai, et faux.

Une disciple d’Anakin Skywalker

Sensible à la Force depuis son plus jeune âge, Ahsoka Tano est une Togruta originaire de la planète Shili. Elle a suivi l’entraînement d’Anakin Skywalker (qui sera plus tard Dark Vador) afin de devenir un Jedi, et se bat habituellement avec deux sabres laser (un grand et un plus petit). Ils ont combattus côte-à-côte dans de nombreuses batailles, ce qui sera à l'origine d'une forte amitié. Mais Ahsoka Tano finira par quitter l’Ordre Jedi après avoir été accusée à tort par ces derniers de trahison (malgré l’intervention d’Anakin ayant permis de la disculper), et rejoindra la Résistance au moment de la création de l’Empire.

Elle a combattu au côté de Bo-Katan Kryze après avoir été contactée par la Death Watch, un groupe de Mandaloriens cherchant à protéger leur planète menacée de destruction par l’Empire. Ahsoka Tano a échappé à la mort de justesse au moment de la mise en œuvre de l’Ordre 66 visant à tuer tous les Jedi au terme de la Guerre des Clones, l’Empire la considérant toujours comme membre de cette communauté. Elle a également affronté Dark Vador, son ancien maître, lors d’un duel au sein du Temple Sith de Malachor dans Star Wars Rebels.

Ceci est évidemment un résumé très condensé de l’histoire riche de ce personnage très apprécié dans la communauté des fans de Star Wars, et dont l’apparition dans The Mandalorian en chair et en os suscite énormément d’impatience.

On notera également que sa voix a été entendue par Rey Skywalker dans L’Ascension de Skywalker au moment où la jeune femme établie une connexion avec tous les Jedi disparus. Ce qui veut dire que, si on se réfère à la chronologie du film par rapport à la série, Ahsoka Tano pourrait avoir trouvé la mort au moment des événements de The Mandalorian. Une tragédie annoncée, peut-être.