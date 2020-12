Rihanna en couple avec ASAP Rocky ?

La rumeur court depuis plusieurs mois maintenant, Rihanna et Asap Rocky seraient bel et bien en couple selon le magazine américain People.

Page Six avait déjà rapporté cette semaine que les deux chanteurs avaient été aperçus le week-end dernier dans un restaurant à New York, et que leur complicité trahissait une relation de nature amoureuse.

Amis depuis de nombreuses années, Rihanna et Asap Rocky ont notamment travaillé ensemble en 2013 sur le clip Fashion Killa, puis sur le remix de «Cockiness (Love It)». Les deux fans de mode s’étaient aussi affichés ensemble lors du défilé Louis Vuitton à Paris en 2018. Plus récemment le rappeur a collaboré à la dernière campagne Fenty, la marque de vêtements créée par la chanteuse.

Rihanna Is Dating Longtime Friend A$AP Rocky After Months of Romance Rumors: Source​ https://t.co/G99KApJ5ij — People (@people) November 30, 2020

Rihanna et Asap Rocky se seraient rapprochés au début de l'année 2020, après la séparation de l'interprète de «Don't stop the music» avec son dernier petit-ami en date, l’homme d'affaires milliardaire Hassan Jamee avec lequel elle a entretenu une relation durant trois ans.

Amitié ou amour, une chose est certaine, les deux stars s'entendent à merveille et entretiennent une belle complicité. «Le plus dur dans le fait de travailler avec toi est de ne pas éclater de rire tout le temps», avait confié Asap Rocky dans une interview croisée pour GQ.