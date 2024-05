Kate et William partagent une photo inédite de leur fille pour ses 9 ans

La princesse Kate et le prince William ont publié sur leur compte officiel une nouvelle photographie de leur fille Charlotte, à l’occasion de son neuvième anniversaire.

Reprendre les bonnes habitudes. Alors que leur fille Charlotte célèbre ce jeudi 2 mai ses 9 ans, Kate et William ont publié sur leur compte officiel un cliché inédit de la jeune princesse.

Malgré la difficile épreuve que traverse la famille depuis l’annonce du cancer de Kate Middleton le 22 mars dernier, le couple royal perpétue ainsi la tradition, qui veut que le prince et la princesse de Galles partagent une photographie de leurs enfants pour chacun de leurs anniversaires.

Et c'est une photographie prise par Kate Middleton, comme à chaque fois en ces occasions, que le couple a dévoilé. Charlotte y prend la pose tout sourire et cheveux longs dans un petit pull bordeaux et une mini-jupe en jean. «Merci pour tous les gentils messages d'aujourd'hui», peut-on lire en commentaire.

Happy 9th Birthday, Princess Charlotte!





Thank you for all of the kind messages today.





The Princess of Wales pic.twitter.com/2DSDiuO93c

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 2, 2024