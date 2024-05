Danse avec les Stars : Caroline Margeridon confirme que la chaîne a fait une coupe pour censurer un clash lors de la finale

Caroline Margeridon, de l'émission «Affaire conclue», pousse un coup de gueule et lève le voile sur la polémique autour de la scène coupée, lors de la finale de Danse avec les Stars.

Particulièrement remontée, Caroline Margeridon a fait une mise au point dans une vidéo postée ce mercredi sur Instagram. Accusée de mensonge, la candidate éliminée au premier tour de «Danse avec les Stars», a mis les points sur les i.

L’acheteuse d’«Affaire Conclue» l’affirme haut et fort : il y a bien eu un clash lors de la finale, et TF1 l’a coupé. Caroline Margeridon explique que la coupure a eu lieu au moment où elle s’est approchée de Christophe Licata, qu’elle voulait féliciter pour sa prestation malgré son élimination, avec Inès Reg.

«Je suis arrivée en dernier et j’ai vu que Christophe et Inès étaient tous seuls. Tout le monde faisait des câlins à Nico (Capone, ndlr), que j’ai soutenu d’ailleurs, et Natasha (St-Pier, ndlr). J’ai voulu faire un câlin et dire à Christophe «Bravo, vous avez dansé hyper bien !», a-t-elle expliqué. C'est à ce moment-là que les choses auraient dégénéré. «Il y a eu un clash et il y a eu une coupure. Visiblement tout le monde s’en est rendu compte et surtout les journalistes, déclare-t-elle. Alors cette coupure, je l’ai vécue, je sais ce qu’on m’a dit. Je n’ai pas besoin de vous le dire. Demandez à TF1, ce sont eux les producteurs. Ce sont eux qui ont coupé. Tout le monde a entendu ce qu’il s’est passé. […] Il faut arrêter de dire que je suis une menteuse parce que s’il y a bien un truc que je ne supporte pas, c’est qu’on me dise que je suis une menteuse.»

Une mise au point

Si elle ne détaille pas plus l’incident, il semble que ses relations avec Inès Reg ne soient pas au beau fixe puisque cette dernière ne l’a volontairement pas mentionnée dans ses récents remerciements. Son nom était absent de la liste, tout comme ceux du danseur Anthony Colette et de la chanteuse Natasha St-Pier, avec qui l’humoriste avait eu une (très médiatique) altercation pendant le concours. Inès Reg a récemment affirmé au micro de Yann Barthès que Caroline Margeridon était une menteuse et qu’elle ne l’aimait pas. «Je peux vous dire que Caroline Margeridon ne m’aime pas», avait-elle lâché.

Dans sa vidéo postée ce mercredi sur Instagram, Caroline Margeridon a aussi tenu à souligner qu’elle était bien présente le jour où Inès Reg et Natasha St-Pier se sont écharpées, mais pas dans la même pièce, et qu’elle n’a donc pas entendu ce que les deux candidates s’étaient dit. «J’ai dit que j’étais présente mais je n’ai pas dit que j’ai vu ce qui s’était passé ou même entendu. Ça, ça mérite d’être clair», a-t-elle dit.