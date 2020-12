Une des plus fidèles gouvernantes d’Elizabeth II démissionne après une «révolte» des employés

Gouvernante en chef d’Elizabeth II à Sandringham, Patricia Pearl a donné sa lettre de démission après 32 ans de bons et loyaux services.

Patricia Pearl aurait quitté son emploi suite une fronde des employés, rapporte la presse britannique. La grogne serait partie de l’organisation que souhaitait imposer le Palais pour les fêtes de Noël, des fêtes traditionnellement célébrées à Sandringham par la famille royale. Il aurait été demandé à tous les employés de ne pas côtoyer leurs proches durant les fêtes, afin que la Reine et son époux puissent s’y rendre sans risquer de contracter le Covid-19.

Employée de la Reine depuis 32 ans et gouvernante en chef depuis 14 ans, Patricia Pearl, qui a été récompensée de l’ordre royal de Victoria pour ses services en 2018, aurait essuyé un refus de s’isoler de la part de ses équipes. Et c’est contrariée et embarrassée de ne pouvoir répondre positivement à la demande du Palais qu’elle aurait décidé de démissionner. Un porte-parole du Palais de Buckingham a cependant précisé qu’il s’agissait d’un « départ amical ».

Entre temps, la Reine a renoncé à passer Noël à Sandringham. Pour éviter les allers-retours, c'est dans son château de Windsor qu'Elizabeth II passera les fêtes de fin d'année.