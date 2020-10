Miss France 2021 : Qui est Lou-Anne Lorphelin, Miss Bourgogne ?

Lou-Anne Lorphelin a été élue Miss Bourgogne le 3 octobre dernier, et représentera sa région à l’élection de Miss France en décembre. Son nom vous est peut-être familier : elle n’est autre que la petite sœur de Marine Lorphelin, Miss France 2013.

«Je ne réalise pas du tout. Je suis un peu sous le choc. Je ne m’y attendais pas vraiment. J’ai beaucoup pleuré avant l’élection pour vider mes émotions et là, du coup, j’ai ce choc», a déclaré la jeune femme le jour de son élection, à France 3 Bourgogne Franche-Comté.

Originaire de Soâne-et-Loire, la jeune femme de 23 ans est étudiante en deuxième année de master dans une école de commerce à Grenoble, en alternance dans un grand groupe de cosmétiques, au service marketing.

Après son élection de Miss Saône-et-Loire en mars dernier, Lou-Anne Lorphelin affirmait à Mâcon Infos que devenir Miss «ce n’est pas un rêve de petite fille», mais plutôt le fruit d’une longue réflexion. «J’ai appris à connaître ce milieu avec ma sœur, j’ai rencontré des Miss, discuté avec elles, mais je n’ai jamais eu l’objectif d’être Miss», affirmait alors la candidate, très concentrée sur ses études.

La jeune femme d’1,71 mètre n’a pas échappé aux critiques des internautes, qui accusent le comité de Miss Bourgogne de favoritisme envers la petite sœur de l’ancienne Miss Marine Lorphelin. Mais pas de quoi déstabiliser la jeune femme, soutenue corps et âme par sa grande sœur.

Cette dernière a immédiatement répondu sur les réseaux sociaux : «Je voulais juste dire deux mots sur les réactions disproportionnées que j’ai pu lire sur les réseaux sociaux envers Lou-Anne. Qu’on l’aime ou pas ce n’est pas le problème, on a tous des goûts différents et on soutient qui on veut ! Mais elle s’est battue depuis le début de l’aventure, elle était rayonnante hier soir, elle a tout donné, a très bien parlé, donc ceux qui disent qu’elle ne le méritait pas sont injustes et non objectifs», a-t-elle écrit sur sa story Instagram le lendemain de l’élection.

Rendez-vous donc le 12 décembre prochain pour l’élection de Miss France, qui se déroulera au Puy-du-Fou, pour voir si Lou-Anne Lorphelin marchera dans les pas de sa grande sœur.