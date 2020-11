Miss France 2021 : quelles mesures sanitaires pour protéger les candidates du coronavirus ?

Malgré la pandémie de Covid-19, l’élection de Miss France 2021 est maintenue. Les prétendantes à la couronne doivent cependant se plier à quelques ajustements et respecter les gestes barrières de rigueur.

Modification de taille dans le parcours habituel des candidates, celui de la destination du traditionnel voyage de préparation. Coronavirus oblige, cette année elles ne s’envoleront pas vers les décors paradisiaques d’îles à l’autre bout du monde, mais se retrouveront dans le cadre enchanteur de Versailles, dans les Yvelines, à quelques kilomètres seulement de la capitale. Au cours de ce séjour, elles suivront des cours de maintien et de bonnes manières, s’exerceront pour les défilés, et participeront aux shootings photos et tournages de vidéos, le tout dans le « strict respect des mesures sanitaires ».

« Malgré cette conjoncture, l’Organisation Miss France souhaitait leur faire découvrir un lieu emblématique de notre patrimoine, tout en mettant en place des mesures sanitaires exceptionnelles pour leur permettre de vivre pleinement leur aventure dans un contexte de sécurité optimale », explique le comité Miss France. Ce dernier a privatisé l’hôtel 5 étoiles Waldorf Astoria Versailles – Trianon Palace. « En cette année particulière, nos 29 candidates pourront profiter de moments de détente avant de commencer les répétitions du spectacle », annonce Sylvie Tellier.

Un voyage hors du temps à Versailles pour les candidates au titre de #missfrance2021 pic.twitter.com/o3z7UAXh7g — Miss France (@MissFrance) November 17, 2020

Les portraits qui y seront tournés sont destinés à être diffusés au cours de l’élection Miss France qui devrait, sauf nouveau changement, être retransmise sur TF1 le 19 décembre prochain en direct du Puy du Fou, où les distances devraient être de rigueur, contrairement à il y a un an « quand la vie était normale », se lamente Sylvie Tellier sur les réseaux sociaux.