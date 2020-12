Clash : la réponse cinglante de Geneviève de Fontenay après les critiques de Nathalie Marquay-Pernaut

Vivement critiquée par Nathalie Marquay-Pernaut dans l’émission «Touche pas à mon poste – Ouvert à tous» le 11 décembre dernier sur C8, Geneviève de Fontenay vient de lui répondre très sèchement.

Dans une lettre publiée en exclusivité sur le site jeanmarcmorandini.com, la Dame au chapeau dénonce les mensonges «éhontés» de l’ex-Miss France 1987, jugeant l’intervention de l’épouse de Jean-Pierre Pernaut «outrancière et insultante».

Nathalie Marquay-Pernaut, qui faisait partie de la bande de chroniqueurs réunis autour de Benjamin Castladi, a notamment accusé Geneviève de Fontenay de «coups bas», affirmant notamment que cette dernière avait osé vendre son faire-part de mariage à un magazine people, lâchant un puissant «arrêtez de nous casser les c**» à la fin de son intervention.

«Comment peut-elle vociférer, meugler comme les vaches de son ‘pépé’, des mensonges éhontés et absurdités pareilles ? Je savais qu'elle était une Miss France sans intérêt, sans éducation ni talent. J'ai, en plus, constatée qu'elle n'avait aucune classe et était vulgaire», écrit Geneviève de Fontenay.

«Jamais personne ne m’a aussi violemment manqué de respect et insulté en 68 ans de carrière», poursuit la Dame au chapeau avant de rappeler que, sans sa participation à l’élection Miss France, Nathalie Marquay n’aurait jamais épousé Jean-Pierre Pernaut, ou obtenu une place à l’hôpital de Villejuif pour soigner sa leucémie. A la fin de sa missive, Geneviève de Fontenay exige le retrait de Nathalie Marquay-Pernait du jury de Miss France 2021, estime qu’elle « mériterait une destitution», et qu’à ses yeux, «elle est rayée de l’histoire».

Étant donné les relation exécrables qu’entretient Geneviève de Fontenay avec la présidente du Comité Miss France, Sylvie Tellier – qui est très amie avec Nathalie Marquay-Pernaut – il y a fort à parier que les demandes de Geneviève de Fontenay restent sans réponse.