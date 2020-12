Nathalie Marquay-Pernaut répond à Geneviève de Fontenay après sa lettre

Elle n’a pas perdu de temps. Après s’en être pris à Geneviève de Fontenay dans l’émission «Touche pas à mon poste» du 11 décembre sur C8, et suite à la réponse cinglante de la Dame au chapeau dans une lettre, Nathalie Marquay-Pernaut vient de répliquer.

Le troisième round de ce pugilat verbal par médias interposés a donc vu l’ancienne Miss France rétablir quelques vérités vis-à-vis des propos tenus par Geneviève de Fontenay dans son courrier publié sur le site de Jean-Marc Morandini où elle va jusqu’à évoquer la destitution de Nathalie Marquay-Pernaut de son titre de reine de beauté obtenu en 1987, et demander son éviction du jury de Miss France 2021. Cette dernière a tenu à lui répondre par l’intermédiaire de nos confrères du site de Télé Loisirs.

A propos de la réponse de Geneviève de Fontenay

«Je peux comprendre que mes propos aient pu choquer. Mais j'ai tellement pleuré à cause d'elle par le passé ! Et là, elle continue à mentir ! Dans sa lettre ouverte, elle dit qu'elle est venue me voir plusieurs fois à l'hôpital pendant ma leucémie. C'est faux ! Elle n'est venue qu'une seule fois, et pire, quand elle est arrivée dans ma chambre stérile, elle a refusé de retirer son chapeau… Je peux comprendre que certains n'aiment pas venir à l'hôpital, mais qu'elle ne dise pas qu'elle m'a rendu visite plusieurs fois, c'est encore un mensonge», explique-t-elle.

Nathalie Marquay-Pernaut en profite également pour revenir sur la rumeur que Geneviève de Fontenay aurait fait fuiter dans la presse sur une supposée relation qu’elle aurait eu avec Daniel Ducruet dans le foin lors de sa participation à l’émission de téléréalité La Ferme célébrités : «Si je mens, ça veut dire que Jean-Pierre Pernaut ment aussi ! Je me souviens du jour où il l'a appris, on était en voiture, il s'est arrêté sur le bas-côté, l'a appelée et je ne l'avais jamais vu hurler aussi fort ! Il l'a injuriée ! Avec toute cette histoire, Madame de Fontenay aurait pu briser ma famille», clame-t-elle.

A propos de son statut de Miss France

«Geneviève de Fontenay a été ma deuxième maman. Mais je ne peux pas la laisser dire comme elle le fait dans cette lettre que je dois tout à Miss France : c'est faux. À l'époque, être Miss France n'ouvrait pas les portes comme aujourd'hui, bien au contraire, ça m'a mis des barrières ! J'ai dû me battre pour travailler, j'ai fait plein de petits boulots parce que pour tout le monde, être Miss France signifiait qu'on avait un pois chiche dans la tête ! Être actrice en étant Miss France était quasiment impossible… », explique-t-elle.

A propos de sa participation au jury de Miss France

«Quand Sylvie Tellier m'a dit qu'elle allait inviter Geneviève de Fontenay, je lui ai répondu : ‘Ce serait un honneur de l'avoir avec nous. Mais elle va refuser à cause de moi. Donc si tu le souhaites, retires-moi, il n'y a pas de problèmes !’ Cela prouve le respect que j'avais pour elle», assure Nathalie Marquay-Pernaut.

«Sylvie était très triste. Elle a tout fait pour que Madame de Fontenay soit avec nous, elle a cherché toutes les solutions possibles. Patricia Barzyk, alias Miss France 1981 qui a toujours été ‘Team de Fontenay’, est, elle aussi, choquée. Elle m'a raconté que cette dernière l'avait appelée pour lui dire : ‘Si vous y participer, vous me décevez, et vous me trahissez’», poursuit-elle.

En conclusion, Nathalie Marquay-Pernaut avoue qu’elle ferait bien d’écouter les conseils de son époux, Jean-Pierre Pernaut, et arrêter d’entretenir cette polémique avec Geneviève de Fontenay qui chercherait, par ce biais, à attirer l’attention sur elle : «Je ne comprends pas cette méchanceté. Je ne comprends pas pourquoi elle fait tout ça. Jean-Pierre ne veut plus que je parle de cette historie désormais. Il m'a dit : ‘Tu lui donnes du bonheur, car au moins, grâce à ça, elle existe…’ Et je pense qu'il a raison», conclu-t-elle.