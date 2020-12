Game of Thrones : un acteur de la série The Crown au casting du spin-off

Matt Smith incarnera le prince Daemon Targaryen dans le spin-off de Game of Thrones, intitulé House of the Dragon.

Après avoir incarné le Doctor Who durant trois saisons et le prince Philip, duc d’Edimbourg, dans les deux premières de The Crown, l’acteur britannique jouera ce personnage majeur dans la nouvelle série Game of Thrones.

Dans cette série extrêmement attendue et intitulée House of the Dragon, il sera donc le petit frère du Roi Viserys joué par Paddy Considine (The Outsider). Un jeune homme connu pour ses capacités de guerrier et son habileté à chevaucher les dragons.

Autre nouvelle venue au casting, Olivia Cooke (Bates Motel, Ready Player One) jouera quant à elle Alicent Hightower, la fille du conseiller du roi Viserys, réputée pour sa très grande beauté. L’actrice anglaise croisera aussi une de ses compatriotes en la personne d’Emma d’Arcy, qui incarnera Rhaenyra Targaryen, premier enfant du roi Viserys, elle aussi très douée pour monter les dragons.

Adaptée du livre Fire & Blood de George R.R. Martin, co-créée par Ryan J. Condal Colony), et chapeautée par Miguel Sapochnik (un des réalisateurs de Game of Thrones), House of the Dragon situera son action 300 ans avant celle de la série originale, et suivra l'effondrement de la maison Targaryen. Les fans de GOT en apprendront ainsi plus sur les ancêtres de Daenerys (Emilia Clarke). Il leur faudra encore cependant patienter. La série ne devrait pas être disponible avant 2022.