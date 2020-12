Chester, le chat «le plus détesté d'Australie», a trouvé une famille pour Noël

C'est une belle histoire de Noël. Chester, un chat australien au caractère particulièrement affirmé, va être adopté après avoir été abandonné à quatre reprises.

Cette bonne nouvelle a été annoncée par la SPA d'Australie du Sud, qui avait réalisé une vidéo spécialement dédiée au félin pour demander aux amoureux des animaux de lui donner une nouvelle chance.

Pourtant c'était loin d'être gagné. Chester, qui va connaître sa cinquième famille en huit ans d'existence, est décrit par son dernier propriétaire comme «antisocial», un véritable «Dr Jekyll et Mr Hyde» capable d'être gentils avec des poules mais «d'attaquer les chats et les voisins». Lorsqu'il a ramené le chat au refuge, il a expliqué que certains de ses invités refusaient d'entrer chez lui tant que Chester était à l'intérieur.

Recueilli en 2013, alors qu'il n'avait qu'un an, Chester a certainement connu beaucoup de difficultés durant les premiers mois de sa vie, a priori passés dans la rue. Comme en témoigne le bout de son oreille gauche coupé. Mais très vite les employés du refuge de Lonsdale, au sud d'Adélaïde, se sont pris d'affection pour lui.

Sa première propriétaire aussi puisqu'elle l'a gardé six ans, avant de s'en débarrasser en entrant en maison de retraite. Ont alors suivi des expériences moins heureuses, qui ont forgé son caractère «indépendant et grincheux» et lui ont donné cette réputation de «chat le plus détesté d'Australie» auprès des membres du refuge. Une attitude de «bad boy» qu'on pu constater de nombreux visiteurs qui ont tenté de le caresser.

Pour autant les membres du refuge restent optimistes pour la suite. Il suffit de «savoir lire les signes et de comprendre quand il en a assez, explique une des employée au Guardian. C'est juste une question de patience.»