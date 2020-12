D’où vient la tradition du sapin de Noël ?

On dépose habituellement les cadeaux à son pied. La tradition qui consiste à décorer un sapin pour Noël remonte au Moyen Age. Elle proviendrait de l'union progressive de la religion catholique avec des rites païens.

Il y a plus d'un millénaire, les Celtes associaient cet arbre au renouveau et à l'enfantement. Le missionnaire irlandais saint Colomban, venu en France à cette époque, avait notamment réuni des habitants de l'Austrasie (un ancien royaume franc couvrant notamment l'est de la France et l’Allemagne), autour d’un sapin très vieux et sacré.

Pour l'occasion, le résineux avait été décoré pendant que le religieux racontait la naissance du Christ. Plus tard, le conifère est entré dans les foyers, en Alsace, décoré de pommes, de friandises et de bougies.

C'est ensuite Marie Leszczynska, la femme polonaise du roi Louis XV, qui a introduit pour la première fois cette pratique à Versailles au XVIIIe siècle. Puis, de la cour royale, la tradition de l'arbre de Noël s'est étendue à la France entière dans le courant du XIXe siècle.