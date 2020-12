3 séries à suspense à découvrir en janvier sur Polar+

Les amoureux des thrillers ont rendez-vous en janvier sur Polar+, qui proposera notamment The Machinery, Masantonio : Bureau des disparus, et The Fall.

The Machinery

Sur un ferry entre la Suède et la Norvège, un père de famille a priori sans histoire se réveille avec à ses côtés un sac contenant un million de couronnes et un pistolet. Il ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé, mais quand la police débarque sur les lieux, il décide instinctivement de prendre la fuite... Thriller suédois musclé en huit épisodes, The Machinery, de Richard Holm, embarque l'acteur norvégien Kristoffer Joner (The Revenant). Elle sera diffusée en exclusivité sur Polar+ à partir du 3 janvier, les dimanches à 20h50 (à raison de deux épisodes par soirée), et disponible sur myCanal.

Masantonio : Bureau des disparus

Après vingt ans d’absence, le détective Elio Masantonio revient dans sa ville de Gênes où le préfet de police lui demande de prendre la direction d’une équipe spécialisée dans la recherche de personnes portées disparues... Thriller italien en dix épisodes signé Fabio Mollo (Il Padre d’Italia), produit par Cattleya, à qui l’on doit Gomorra et Suburra, Masantonio met en scène un fin limier à la personnalité complexe. Elle sera diffusée en exclusivité sur Polar+ à partir du 4 janvier, les lundis à 20h50 (à raison de deux épisodes par soirée), et disponible sur myCanal.

© 2019 Cattleya For Mediaset

The Fall

Une fameuse enquêtrice aussi froide que déterminée traque un tueur en série dans les rues de Belfast… Tendu de bout en bout, ce thriller britannique embarque les solides interprétations de Gillian Anderson (X-Files: Aux Frontières Du Réel, The Crown) et Jamie Dornan (Cinquante Nuances De Grey), glaçant dans le rôle d'un psychiatre père de famille le jour, et tueur de femmes la nuit. The Fall sera diffusée à partir du 2 janvier, les samedis à 20h50 (à raison de trois épisodes par soirée), et disponible sur myCanal.