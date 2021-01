The Crown : Imelda Staunton parle de ses difficultés à jouer la reine Elizabeth II

Après Claire Foy et Olivia Colman, ce sera au tour d’Imelda Staunton d’incarner la reine Elizabeth II à partir de la saison 5 de «The Crown». Un rôle plus difficile à tenir que celui des comédiennes qui l’ont précédé, selon elle.

Invitée sur les ondes de la BBC, l’actrice britannique de 64 ans explique notamment que son interprétation de la souveraine, qui apparaîtra à un âge plus avancé dans la saison 5 de The Crown, est plus exigeante en raison de la familiarité des téléspectateurs avec la reine à cette époque. «Je pense que la difficulté supplémentaire, comme si j’en avais besoin, est que je joue la reine à un moment de sa vie qui est encore frais dans l’esprit des gens. Avec Claire Foy, il y avait une dimension historique, alors que là, je vais interpréter un rôle où il sera possible de dire ‘elle ne fait pas ça’, ‘elle n’est pas comme ça’, et c’est devenu ma bête noire», clame Imelda Staunton.

La comédienne en a profité pour évoquer la polémique concernant le refus de Netflix de faire apparaître la mention «fiction» à propos de The Crown, afin de permettre aux téléspectateurs de comprendre qu’il s’agit d’histoires imaginées pour dépeindre une réalité historique. «Je pense que cela doit venir des scénaristes et des producteurs. Ce ne sont pas des citations, ce n’est pas un récit puisé dans des journaux intimes. Il est nécessaire d’user de son imagination, et j’aimerais personnellement donner le bénéfice de l’intelligence aux téléspectateurs. Bien sûr qu’il est impossible de savoir de quoi parlait exactement Margaret et Elizabeth», explique Imelda Staunton.

A noter que le tournage de la saison 5 de The Crown est prévu pour débuter en juin 2021, pour une diffusion en 2022. Une saison 6 est également prévue.