Validé : Amel Bent au casting de la saison 2 sur Canal+

La saison 2 de «Validé» continue de renforcer son casting avec la présence d’Amel Bent. Une information confirmée par la chanteuse.

«Je ferai une apparition dans la saison 2 de Validé», a annoncé Amel Bent au site de nos confrères de Télé Loisirs. «Franck Gastambide (le créateur de la série, ndlr) m’a dit ‘j’ai appris que t’étais actrice, il faut que tu viennes jouer dans la série’. C’est super cool», ajoute celle qui, en octobre dernier, faisait un duo avec Clément Hatik, la star de la saison 1, pour le morceau «1, 2, 3».

Aucune information concernant son rôle n’a été dévoilée pour le moment. La saison 2 de Validé a clôturé son tournage il y a quelques semaines, et devrait débarquer avec ses 10 nouveaux épisodes au printemps 2021 sur Canal+. Franck Gastambide a déjà promis la présence de «grosses stars» dans ce deuxième chapitre, avec notamment les présences confirmées des rappeurs Rhoff et Alonzo, mais aussi Saïd Taghmaoui (La Haine), Kenza Fortas (Shéhérazade) et Shirine Boutella (Papicha).

L’histoire de la saison 2 de Validé suivra cette fois le parcours d’une rappeuse incarnée par Laetitia Kerfa, également connue sous le pseudonyme d’Original Laeti. Les fans de la série retrouveront bien évidemment plusieurs visages aperçus dans la première, tels que Sabrina Ouazani (Inès), Brahim Bouhlel (Brahim) ou encore Bosh (Karnage).