Avec «Lupin», Omar Sy se place en tête des classements mondiaux de streaming

La série Lupin, une version contemporaine du héros des romans de Maurice Leblanc avec Omar Sy en acteur principal, cartonne dans le monde entier.

Le succès est immense à tel point que la série française s’est ce week-end hissée numéro 1 des contenus les plus visionnés sur Netflix aux Etats-Unis. Une place de leader qu’elle occupe aussi en France, au Mexique, au Brésil, aux Pays-Bas, en Allemange, en Espagne ou encore en Suède.

Grâce à votre soutien et votre curiosité, Aujourd’hui, LUPIN est dans le top de nombreux pays ! -N°1 en France Mais aussi en Allemagne,en Italie,en Espagne,au Maroc & aux Pays-Bas -N°2 au Brésil -N°3 au Canada & Turquie Merci à tous pour tout ça et vos retours @netflix pic.twitter.com/vsa4qY6onp

Omar Sy y joue Assane Diop, un fan inconditionnel d'Arsène Lupin depuis que son défunt père lui a offert un exemplaire de l’œuvre de Maurice Leblanc quand il était enfant. Il donne la réplique à à Ludivine Sagnier, Shirine Boutella, Hervé Pierre, Clotilde Hesme ou encore Soufiane Guerrab. Les cinq épisodes qui composent l’autre moitié de la saison 1 seront diffusés prochainement, à une date qui n’a pas encore été communiquée.

