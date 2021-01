Risk : le célèbre jeu de société va être adapté en série par le créateur de House of Cards

Référence en matière de jeux stratégiques depuis plus de 60 ans, Risk va devenir une série télé sous la houlette de Beau Willimon, créateur du thriller politique House of Cards.

Variety rapporte qu’en grand fan du fameux jeu de Hasbro, Beau Willimon a décidé de le porter sur écran. Le projet, qui vient d’être mis sur les rails, verra d’ailleurs pour l’occasion eOne, le studio de divertissement qu’Hasbro a racheté 4 milliards de dollars en 2019, collaborer avec Westward, la société de production de Willimon et Jordan Tappis qui produit aussi The Rookie et Sharp Objects.

« Alors que nous continuons de bâtir le contenu de classe internationale d’eOne (notamment des adaptations de Power Rangers pour la télé et le cinéma, ndlr), nous ne pouvions pas penser à des partenaires plus parfaits que Beau et Jordan, dont la narration et l’imagination primées comptent parmi les meilleures », a déclaré Michael Lombardo, président de Global Television pour Entertainment One.

Crée par Albert Lamorisse en 1957, Risk est un des jeux de plateau les plus populaires. Les joueurs doivent y tenter de conquérir le monde en usant de stratégies militaires.

Pour l’heure on ignore quand et où la série sera diffusée, et surtout quelle forme pourra prendre le programme dont le principe est tout de même de tirer les dés et faire avancer ses pions sur des cases. Un futur Jumanji ?