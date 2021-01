The Voice : tout savoir sur la saison 10 avec Vianney

La saison 2021 de The Voice arrivera le 6 février prochain avec une nouvelle équipe de coachs, et une toute nouvelle étape.

Cette nouvelle saison de The Voice, annoncée par TF1 comme « unique en son genre », a été tournée à partir du 13 novembre dernier, à huit clos en raison des mesures sanitaires strictes liées à la pandémie de coronavirus. Les équipes du programme ont dû revoir la configuration du plateau pour respecter les mesures sanitaires, et la production a installé plus de 300 écrans afin de permettre à un public virtuel de participer à l'émission.

Pour cette dixième saison, Lara Fabian et Pascal Obispo, présents l’année dernière, ne seront pas de retour. Marc Lavoine et Amel Bent reprendront quant à eux leur fauteuil aux côtés de Florent Pagny, qui après trois ans d’absence, sept saisons et deux trophées au compteur retrouvera sa place. Pour la première fois, Vianney va intégrer le jury. Le phénomène de 29 ans sera le plus jeune coach de l’histoire du programme.

Celui qui cartonne en ce moment avec le touchant single Beau-papa a confié avoir pris le temps avant d’accepter la proposition de rejoindre l’équipe de The Voice. « C'était peut-être un peu tôt avant. J'avais besoin de travailler en studio pour d'autres. Faire ce qu'on essaye de faire ici : guider, conseiller, écouter et orienter des gens qui aiment la musique », a-t-il expliqué. « Autant je ne suis pas très à l'aise avec la télévision, autant la musique c'est mon truc, ça me fait me sentir bien ». Mais l’ambiance « familiale » de l’émission lui a tout de suite plu. Dans les premières images publiées par TF1 (à voir ci-dessous), le chanteur reçoit les conseils plus ou moins bien avisés de ses pairs (et adversaires) : « Il n’y a rien de très compliqué. C’est juste : écoute le talent ! Si ça te parle, t’appuies », lui confie ainsi Amel Bent. Florent Pagny, de son côté, se montre beaucoup plus compétiteur : « Tu veux un conseil Vianney ? Débrouille-toi ! » Vianney compte faire preuve de bienveillance, comme il l'a raconté sur RTL : «Mon ambition c'est de faire en sorte, quelle que soit la suite de l'aventure des talents qui chantent dans The Voice, qu'ils ne perdent jamais la confiance qu'ils ont en eux. Même s'ils ne passent pas les étapes, qu'ils gardent cette confiance-là, qu'ils soient heureux de ce qu'ils ont fait et, évidemment, qu'ils aient tout donné».

Une nouvelle épreuve

Les quatre stars de la chanson française seront chargés de départager les candidats d’une édition 2021 qui s’annonce très éclectique avec « de la variété française, internationale, de la pop, du funk, du rock, du rap, en passant par le premier slameur dans l’histoire du programme, du chant mongol, bulgare…». Du côté de la mécanique du show, la saison 10 réserve de l’inédit. Après les traditionnelles étapes bien connues du concours, les auditions à l’aveugle, les battles et les KO, viendra le temps des cross-battles. Pour la première fois dans l'histoire de The Voice, les coachs devront s'y affronter. « Tels de véritables joueurs d'échecs, ils vont devoir défier un coach avec un talent de leur équipe, qui devra ensuite choisir un de ses talents pour ce face-à-face », explique TF1. Les deux talents chanteront l’un après l’autre un titre de leur choix. Le public, présent en plateau, votera pour son favori et enverra le talent directement en demi-finale. Cette dernière, tout comme la finale, aura lieu en direct, annonce la chaîne.

Cette saison sera aussi marquée par le retour des co-coachs lors des Battles. Des personnalités seront présentes aux côtés des coachs pour partager à la fois leur expérience et donner des conseils aux talents. Florent Pagny aura à ses côtés Calogero et Patrick Fiori ; Amel Bent sera entourée de Slimane, Vitaa et Zaho ; Marc Lavoine de Benjamin Biolay et Vald ; enfin Vianney coachera avec Patrick Bruel et Véronique Sanson. A noter par ailleurs que cette saison 10 de The Voice devrait être suivie par l’enregistrement d’une édition spéciale 10 ans, avec les coachs historiques du programme à savoir Jenifer, Zazie, Mika, Patrick Fiori et Florent Pagny.