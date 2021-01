Vidéo : l'incroyable performance de cette gymnaste fait le tour du monde

Une performance à couper le souffle. Depuis quelques heures, la gymnaste américaine Nia Dennis cartonne sur les réseaux sociaux après la diffusion d’une vidéo de ses exploits lors d’une compétition universitaire.

Et pour cause. Non seulement, la gymnaste a réalisé un sans-faute lors de son passage au sol, enchaînant flip, écarts et autres vrilles, mais elle a en plus fait preuve d’un sens du rythme et de la danse parfaits. Le tout accompagné par une bande-son d’anthologie, mêlant Kendrick Lamar, Missy Elliott, Soulja Boy… Nia Dennis a même rendu hommage à la Californie, Etat pour lequel elle concourrait, en effectuant sur «California Love» de Tupac quelques pas de «C-walk», une danse emblématique de la culture urbaine de Los Angeles.

«C’est ce qu’on appelle l’excellence noire», a souligné sur Twitter, son équipe. Nia Dennis a en effet su parfaitement intégrer sa culture à sa technique de gymnaste. «Cet enchainement définit parfaitement ce que je suis aujourd’hui en tant que femme. Alors bien sûr j’y ai incorporé beaucoup d’aspects de ma culture», a-t-elle expliqué à la presse américaine à l’issue de la compétition.

Plus de 8 millions de vues

Un choix réussi puisque sa performance, partagée sur les réseaux sociaux dimanche, fait le tour du monde. Ce mardi, la vidéo avait été vue plus de 8 millions de fois et enregistrait plus de 56.000 likes.

Elle est même remontée jusqu’à Missy Elliott, qui n’a pas manqué de la féliciter, mais également jusqu’à Simone Biles, la célèbre gymnaste américaine, quadruple championne olympique. «Tellement amusant à regarder ! Continue de tout casser !», a écrit cette dernière.

okay @DennisNia do the damn thing girl this was so fun to watch! keep killing it! https://t.co/eDntwMpC4R — Simone Biles (@Simone_Biles) January 24, 2021

A noter que la performance de Nia Dennis n’est pas qu’un buzz Internet puisqu’elle a permis la victoire à l’équipe de Californie de la gymnaste et étudiante en sociologie face à l’Arizona.