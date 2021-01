L’improbable échange entre Indochine et Booba sur Twitter

Directement classé à la première place du top streaming France avec son nouveau morceau «Ratpi World», Booba a échangé quelques messages avec Indochine sur les réseaux sociaux.

Black Eyed Peas, Vianney, Dua Lipa et Angèle... tous ces artistes ont été détrônés par le «Duc» au classement des titres. «C’est quand même fou de savoir que je suis devant tous ceux-là», s’est étonné mardi sur Twitter le rappeur de 44 ans.

C’est quand même fou de savoir que je suis devant tous ceux là.. des Vianno Indochine ( grand respect Indochine ) des Julien Doré etc et qu’aucune grosse radio ne va me jouer en playlist Et ça fait plus de 20 ans que ça dure. Heureusement que la Piraterie existe MERCI pic.twitter.com/BkoQ455Ul5

— Booba (@booba) January 26, 2021