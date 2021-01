Starzplay arrive dans les offres Canal+ : 7 séries à ne pas manquer dès le 3 février

Elles comptaient déjà Netflix et Disney+, les offres Canal+ s’enrichissent encore avec l’arrivée de Starzplay, le service de vidéo à la demande par abonnement de Starz.

L’ensemble des contenus de cette offre seront inclus pour tous les abonnés Canal+Séries en OTT mais également chez les FAI, ainsi que pour les abonnés Canal+ détenant les chaînes ou le pack Ciné Séries, Intégrale ou Intégrale+.

Cet accord permet au service américain, présent en France depuis 2019, de gagner en visibilité et à Canal+ de renforcer sa position en tant qu'agrégateur de contenus vidéo.

Riche notamment d'un catalogue d'une cinquantaine de séries, Starzplay compte des classiques telles que Mad Men, mais surtout de nombreuses nouveautés exclusives. En voici sept à découvrir d'urgence.

Normal People

Adaptation du roman éponyme de Sally Rooney, «Normal People» retranscrit avec subtilité une histoire d’amour qui s'étale du lycée jusqu'à l'âge adulte, entre deux jeunes gens de classes sociales différentes. En parfaite alchimie, les acteurs Daisy Edgar-Jones et Paul Mescal (dont la prestation lui a valu une nomination aux Emmy Awards 2020) font merveille dans cette oeuvre émouvante et sensuelle.

Ramy

Cette comédie intimiste primée au Golden Globes, de et avec la révélation Ramy Youssef, suit un jeune adulte un peu paumé du New Jersey qui, né de parents égyptiens, se pose des questions sur son identité, le grand amour, ses origines, et sur la spiritualité.

Gangs of London

Bourrée d'action et de suspense, la série britannique de Gareth Evans («The Raid»), avec notamment au casting Joe Cole (Peaky Blinders), Michelle Fairley (Game of Thrones), Valene Kane (The Fall) ou encore Sope Dirisu (Criminal), suit le quotidien ultra-violent d'une famille de truands devenue millionnaire en «investissant» dans l’immobilier, et des clans avec lesquels elle fait affaire.

High Fidelity

Librement adaptée du roman de Nick Hornby et du film éponyme de Stephen Frears (2000), High Fidelity de Veronica West et Sarah Kucserka est une comédie romantique avec Zoé Kravitz (Big Little Lies). Rock n' roll à souhait comme l'irresistible bande-originale de la série, l'actrice se glisse ici dans la peau d’une disquaire trentenaire passionnée de culture pop qui, après une douloureuse rupture, analyse son passé sentimental pour mieux comprendre ses échecs.

The Stand

Adaptée du roman éponyme de Stephen King, The Stand est une mini-série post-apocalyptique signée Josh Boone et Benjamin Cavell. Elle plonge dans un monde décimé par la peste. Le destin de l’humanité repose sur les frêles épaules de Mère Abagail (Whoopi Goldberg), 108 ans, et d’une poignée de survivants. Leurs pires cauchemars sont incarnés par un homme au sourire mortel et aux pouvoirs indescriptibles : Randall Flagg (Alexander Skarsgård), alias l’Homme en noir...

The Great

Écrite par le scénariste Tony McNamara - nommé aux Oscars du meilleur scénario original pour «La Favorite» - «The Great» avec Elle Fanning et Nicholas Hoult retrace avec humour l’ascension de la Grande Catherine, passée du statut d’outsider à celui de l'impératrice au règne le plus long de l’histoire de la Russie (34 ans).

Power Book II : Ghost

Spin-off de Power, Power Book II : Ghost reprend l’intrigue seulement quelques jours après les événements du final de la série avec 50 Cent. Elle est centrée sur Tariq (Michael Rainey Jr.), qui se retrouve tiraillé par son envie de mettre de côté l’héritage laissé par son père Ghost, et sa nouvelle vie à l’université.