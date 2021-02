Super Bowl : pourquoi The Weeknd n'a-t-il pas été payé pour son spectacle à la mi-temps ?

Le minimum syndical. C’est littéralement la somme que va toucher le chanteur The Weeknd pour son show proposé à la mi-temps du Super Bowl dans la nuit de dimanche à lundi. Pis, l’interprète de «Blinding Lights» y serait même de sa poche. Est-ce normal ?

Oui, tout à fait. Comme ses prédécesseurs – Beyoncé, Bruno Mars, Sharika, Jenifer Lopez, etc. – l’artiste de 30 ans savait qu’il ne toucherait quasiment rien en acceptant de venir assurer le spectacle sur la scène éphémère de ce qui est considéré comme le plus grand événement sportif américain annuel.

Et c’est justement pour ça que tous se déplacent malgré tout. Avec plus de 100 millions de personnes rivées devant leur petit écran, sans compter la couverture médiatique qui suit, ces artistes savent que les retombées économiques d’une telle performance seront importantes, aussi bien au niveau des téléchargements de leurs chansons (Jenifer Lopez et Shakira auraient vu leur tube respectif enregistrer une hausse de +893% sur les plate-formes de téléchargement le lendemain de leur passage sur scène en 2020) que la vente des billets pour leurs concerts. La vidéo de son spectacle (ci-dessus) a déjà été regardée plus de 15,2 millions de fois en moins de 48h.

La NFL – la Ligue de Football Américain – participe toutefois aux frais de production avec une enveloppe estimée à 10 millions de dollars (8,28 millions d’euros, ndlr). Mais selon le site du New York Post, The Weeknd – de son vrai nom Abel Tesfaye – aurait ajouté 7 millions de dollars de sa poche afin d’assurer le spectacle. L’artiste va toutefois devoir se montrer patient avant de pouvoir recouper l’argent investi pendant sa tournée mondiale puisqu’il a annoncé la semaine dernière que, en raison de la crise sanitaire internationale, cette dernière serait reportée à 2022. Espérons que les fans se souviendront encore de sa performance d’ici là.

