Studio Ghibli : découvrez à quoi ressemblera l'incroyable parc à thème

Le parc à thème du Studio Ghibli devrait ouvrir ses portes à l’automne 2022. Les premières images de l’ambitieux projet et ses reconstitutions en grandeur réelle font rêver les fans des films d’Hayao Miyazaki.

Le logo du parc, dont la construction a commencé en 2020 et devrait s’achever entièrement en 2023 (la zone Mononoké et la Vallée des sorcières ne devraient pas être achevées avant cette date), a été d’ailleurs dessiné par le maître de l’animation.

Le parc se situera sur le site de l’Expo Parc d’Aichi, à Nagoya, où est déjà dressée depuis 2015 la réplique de la maison d'un des joyaux du studio Ghibli, le film Mon Voisin Totoro. Il s’étendra sur 200 hectares. A terme, il proposera à ses visiteurs de déambuler dans un décor paradisiaque découpé en cinq aires.

Une sera composée d’une réplique du Château ambulant et du magasin de Si tu tends l’oreille. Une autre partie du parc comportera l’accueil, mais aussi des musées, des attractions, animations, salle de cinéma et autres magasins. Dans une troisième zone, se situera un univers dédié à Mon voisin Totoro, une petite merveille nichée au coeur de la forêt luxuriante située au nord de Nagoya.

Princesse Mononoke aura elle aussi droit à son espace dédié avec la reconstitution d’un village de la tribu dont est originaire le personnage d’Ashitaka, et une autre de la ville où se trouvent les forges. Enfin, Le château ambulant et Kiki la petite sorcière seront à l’honneur dans la partie du parc appelée «La vallée des sorcières».

Ghibli Park will be opened 2022 in Aichi Prefecture. Howl's Castle and Irontown of Princess Mononoke will be reporduced !! pic.twitter.com/twPxz61CvR

— otakujp (@otakucalendarjp) February 4, 2021