Karine Le Marchand prépare une émission sur les transgenres

C’est sur son compte Instagram que Karine Le Marchand a révélé qu’une nouvelle émission, dédiée aux personnes transgenres, était actuellement en tournage pour une diffusion dans quelques mois en première partie de soirée sur M6.

L’animatrice souhaite ainsi faire «évoluer les regards» grâce aux témoignages de trois personnes ayant accepté de se confier à elle. «Après plus d’un an d’enquête et de casting, sous le regard bienveillant de ma réalisatrice chouchoute Delphine Cinier, ça y est on est partis pour quelques mois de tournage/montage exaltants. Merci à nos 3 témoins de me faire confiance et de m’ouvrir leur cœur», écrit Karine Le Marchand.

Pas découragée après les mauvaises audiences enregistrées par son émission Opération Renaissance, Karine Le Marchand multiplie les projets pour M6. Selon le site Puremédias, elle travaille depuis trois ans sur la réalisation d’un documentaire sur des braqueurs repentis. Elle compte également relancer le programme Une ambition intime en y invitant des candidats à l’élection présidentielle 2022.

