Tim Burton va réaliser sa première série centrée sur un personnage de la Famille Addams

Tim Burton s’apprête à revisiter l’univers de «La Famille Addams» avec une série télévisée en huit épisodes centrée sur le personnage de Mercredi.

Commandée par Netflix, cette fiction suivra les années d’études de Mercredi Addams à la Nevermore Academy, où elle va vivre des moments «emplis d’aventures et de mystères», précise la plate-forme de streaming. Alors qu’elle tente de maîtriser ses aptitudes psychiques, la jeune fille va se retrouver confrontée à une vague de meurtres faisant régner la terreur en ville, et résoudre un mystérieux événement impliquant ses parents 25 ans auparavant. Tout cela en parallèle de ses relations sociales pas toujours faciles avec ses camarades de Nevermore Academy.

BONJOUR ! On prépare une série en live-action sur Mercredi Addams. On la suivra en tant qu’étudiante à la Nevermore Academy dans une aventure fantastique et pleine de mystères...





Ce sera la toute première série de Tim Burton ! Prochainement... pic.twitter.com/Wm9rznXCV3 — Netflix France (@NetflixFR) February 18, 2021

Selon le site américain The Hollywood Reporter, Tim Burton sera en charge de la réalisation, tandis que Al Gough et Miles Millar (Smallville, Into the Badlands) occuperont partageront le poste de showrunner.

A voir aussi