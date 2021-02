Donjons & Dragons replonge les joueurs dans l'horreur gothique de Ravenloft

La brume se lève, les corbeaux se rassemblent au dessus des arbres décharnés, tandis que la pleine lune laisse entrevoir au loin ce qui semble être les ruines menaçantes d'un château oublié... Pour tous ceux qui sont de fidèles adeptes du mythique jeu de rôle Donjons & Dragons (D&D), cette atmosphère leur rappellera non pas la nouvelle adaptation de Dracula, mais le fameux monde de Ravenloft.

Trop souvent oublié au profit de l'incontournable univers des Royaumes Oubliés - la franchise star de D&D - ce décor de campagne horrifique fait son grand retour, comme vient de l'annoncer officiellement l'éditeur Wizards of the Coast, avec la parution prochaine d'un gros supplément : Le guide Ravenloft de Van Richten.

Présenté lors des traditionnels points vidéo de Wizards of the Coast (WoTC), ce nouveau guide, qui devrait sortir en anglais le 18 mai prochain, offre un second souffle salvateur à la franchise Ravenloft, qui n'avait jusque-là eu droit pour la cinquième édition qu'au supplément Curse of Strahd, disponible en français chez Black Book Editions sous le titre de La Malédiction de Strahd. Cette campagne, qui fait la part belle au genre gothique et à ses références, entre morts-vivants, diseuses de bonne aventure, vampires, loups-garous et autres chasseurs de démons, offre une suite de scénarios pour joueurs de niveau 1 à 10.

© P.S.Canavan/WoTC

Apparu pour la première fois en 1983 comme simple module d'aventure, le fameux Royaume de l'épouvante est devenu en 1990 un véritable monde en soi. Les aventuriers malchanceux - ou suffisamment fous pour oser y aller volontairement - y accédaient par le biais de plans parallèles à leur réalité, le plus souvent après avoir traversé d'éranges brumes, direction le domaine de Barovia (un savant mêlange entre la Bavière, la Moravie et la Bohème). Les plus courageux pouvaient alors tomber nez-à-nez avec le méchant emblématique de cet univers, le comte Strahd von Zarovich, qui comme tout bon vampire, banni à jamais dans ce plan, se languissait de retrouver un jour sa bien-aimée disparue, et tourmentait à loisir les aventuriers pour faire passer le temps. Le tout dans une ambiance très Europe centrale pendant la Renaissance, entre superstition et contes maléfiques.

Teasé dès lundi sur Twitter, avec une petite animation énigmatique dévoilant les mots «The Mist Beckons» (La brume se dévoile), le nouvel arrivage a ensuite été détaillé par ses concepteurs.

Pour ce nouveau supplément à venir, le Van Richten’s Guide to Ravenloft, son principal concepteur Wes Schneider a ainsi expliqué avoir voulu étendre les possibilités pour les Maitres du Donjon et joueurs, au-delà de la traditionnelle contrée de Barovie. Si le domaine de Strahd reste le principal domaine de la terreur de Ravenloft, ce Guide de Ravenloft de Van Richten offre aux maîtres du donjon plus de trente autres domaines, ainsi qu'un large contenu pour créer ses propres histoires horrifiques, comprenant des détails sur le Seigneur des ténèbres règnant sur chaque domaine, une aventure rapide à mettre en place, de nouveaux monstres, de nouvelles lignées adaptées et des sous-classes.

«Je suis un grand fan de toutes les histoires horrifiques, c'était donc un plaisir absolu d'encadrer ce livre en apportant des éléments effrayants comme des seigneurs momies, des terreurs cosmiques et des légendes urbaines », a ainsi expliqué Wes Schneider, ajoutant que «travailler avec de nouvelles voix de l'horreur et des artistes visuels, comme le concepteur de D&D Shawn Wood, était essentiel pour s'assurer que nous adaptions l'esthétique pour les fans d'aujourd'hui tout en restant fidèle aux racines de Ravenloft».

Le prix du pouvoir

Les amateurs pourront, entre autres contenus, découvrir la correspondance de Rudolph Van Richten et des autres figures célèbres de cet univers, comme Ezmerelda d'Avenir et les jumeaux Weathermay-Foxgrove, qui introduisent une nouvelle génération de chasseurs de monstres sur ces terres. Les rôlistes déjà familiers avec Ravenloft découvriront les références faites au domaine de Lamordia, qui explore les monstrueuses expérimentations façon Frankenstein du Dr Viktra Mordenheim. Hordes de zombies sans fin de Falkovnia, guerre de Kalakeri en plein coeur de forêts tropicales sont autant de lieux et d'ambiances qui figurent dans ce supplément.

© S.M.Fischer/WoTC

Les Maitres du Donjon auront aussi la possibilité d'offrir, comme le Diable pour Faust avant eux, des capacités et pouvoirs spéciaux aux joueurs, qui devront alors payer le prix de ces «Dark Gifts». A noter aussi, au milieu des décors inédits et autres bibelots magiques, deux nouvelles options qui viennent diversifier les classes : le Collège des esprits pour les bardes et le pacte des morts-vivants pour les sorciers.

Côté visuel et design, le Guide de Ravenloft de Van Richten est proposé avec une couverture d'Anna Podedworna, disponible partout, et, comme de coutume désormais, une couverture alternative de Scott M. Fischer, disponible uniquement en points de vente.

De quoi offrir enfin à ses joueurs un aparté salvateur aux Royaumes Oubliés, qui finissent par ne plus trop l'être pour les joueurs réguliers.

Van Richten’s Guide to Ravenloft, V.O., Wizards of The Coast, 41 euros, disponible le 18 mai.

