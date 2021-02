Dr. Dre : le rappeur règle ses comptes avec sa femme dans un nouveau morceau explicite

Dr. Dre n’a pas perdu de temps. Quelques semaines seulement après avoir quitté l’hôpital suite à une rupture d’anévrisme, et alors qu’il est en plein divorce avec sa femme, Nicole Young, le rappeur a exprimé toute sa frustration dans une chanson.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Dr. Dre ne fait pas dans la dentelle quand il s’agit d’exprimer sa colère envers son épouse derrière un mirco. Présent sur le titre de son ami rappeur DJ Silk, ce dernier a posté ce lundi une vidéo (obtenue par le site américaine TMZ) où on peut entendre un des couplets de Dr. Dre.

«Essayé de me tuer avec leurs mensonges et ce parjure, je te vois en train d’essayer de me b*** pendant que je me fais opérer, sur mon lit de mort en soin intensif à propos de problèmes d’argent, cette s¨¨¨¨ d’avare prend une photo, meuf tu sais comment l’argent arrive», peut-on entendre.

Le divorce difficile entre Dr. Dre et Nicole Young ne cesse d’alimenter la presse people outre-Atlantique, avec des accusations de tromperies, ou encore le paiement d’une pension alimentaire colossale. Ce retour derrière le micro du rappeur vient s’ajouter à la longue liste des coups que se rendent le couple depuis que la procédure a été engagée l’été dernier par son épouse.

A voir aussi