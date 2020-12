Dr. Dre : la fille aînée du rappeur affirme n'avoir aucune relation avec son père depuis 17 ans

Alors qu’il est plein divorce, Dr. Dre vient d’être interpellé dans la presse par sa fille aînée qui affirme n’avoir plus de nouvelles de son père depuis 17 ans.

Dans un article publié par le site britannique du Daily Mail, LaTanya Young – aînée des trois filles que Dr. Dre a eu avec Lisa Jackson – s’est confiée sur l’étrange relation avec son père, ou plutôt sur l’absence totale de ce dernier tout au long de sa vie d’adulte. Si elle a connu des difficultés financières – alors que le rappeur est à la tête d’une fortune estimée aux alentours de 800 millions de dollars (plus de 661 millions d’euros, ndlr) – la jeune femme de 37 ans assure ne pas en vouloir à son argent. Elle veut seulement renouer le contact avec son père.

«L’argent n’est pas ce que je recherche, je me sens plus confortable à gérer cela moi-même. J’ai reçu des aides pendant un temps, c’était embarrassant. Il m’avait bien proposé à l’époque de m’aider pour mes frais de scolarité, mais il ne me parle jamais. Il n’a jamais rien fait pour faire en sorte que je n’ai plus besoin de lui. Il n’a pas payé pour l’université, et n’a jamais rien fait pour que moi et mes sœurs nous puissions nous en sortir», affirme-t-elle. «Aujourd’hui, je veux juste qu’on puisse se retrouver. Je veux être capable de passer un peu de temps avec mon père», poursuit LaTanya Young.

Elle-même mère de 4 enfants, LaTanya Young précise que Dr. Dre n’a jamais rencontré ses petits-enfants. Elle explique également ne jamais avoir eu de ligne directe pour joindre son père, et qu’elle a toujours été obligée de passer par ses assistants pour espérer lui parler. En vain. «J’ai l’impression qu’il nous a abandonné. Et je ne sais pas pourquoi», lâche-t-elle. La jeune femme de 37 ans affirme que l’épouse de leur père, Nicole – laquelle vient de demander le divorce après 24 ans de mariage – a tout fait pour que Dr. Dre coupe les ponts avec ses filles quand elles étaient plus jeunes, comme cette fois où les trois sœurs rendaient visite à leur père alors qu’elles n’étaient que des adolescentes.

«Nous sommes arrivés au portail, et nos noms n’étaient pas sur la liste. La femme de la sécurité nous a quand même laissé entrer parce qu’elle nous connaissait. Mais Nicole s’est transformée en Cruella. Elle nous a demandé ce que nous faisions là, nous a dit que notre père dormait, et qu’elle allait appeler la police », raconte LaTanya Young. «Elle l’a finalement réveillé, mais il nous a dit : ‘Quand je dors, je dors. Je m’en fiche si Jesus Christ est devant ma porte. Je dors», poursuit la jeune femme.

LaTanya Young, qui suit actuellement une formation pour devenir infirmière, n’a pas perdu espoir de renouer le contact avec son père, et souhaite que ses enfants puissent enfin rencontrer leur grand-père. «Ils adorent sa musique. Ils me demandent quand ils pourront le rencontrer, et je ne sais pas quoi leur répondre», dit-elle.