Will Smith envisage sérieusement de se lancer en politique

Déjà acteur, chanteur, compositeur, scénariste, ou encore producteur, Will Smith confirme qu’il souhaite s’engager dans la vie politique.

Interviewé ce lundi 1er mars dans le cadre d’un épisode du podcast Pod Save America sur l’éventualité d’une candidature à la présidentielle américaine, le comédien de 52 ans a déclaré vouloir «faire entendre sa voix différemment» pour mieux «se rendre utile».

«Je pense que pour l'instant, je vais laisser ce bureau être nettoyé (en référence aux frasques de Donald Trump et l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche, ndlr). Et j'y réfléchirai, à un moment de mon parcours (...) J'ai une opinion, je suis optimiste, j'ai de l'espoir, je crois à la compréhension entre les gens et la possibilité d'une harmonie. Je ferai ma part, c'est certain, que cela reste artistique ou que je finisse par m'aventurer dans l'arène politique», a-t-il expliqué.

ce n'est pas la première fois qu'il parle de ses ambitions

En 2015, la star avait déjà laissé entendre qu’il pourrait se lancer en politique pour contrer la candidature de Donald Trump. «Si les gens continuent à dire des choses folles sur (la construction de) murs ou sur les musulmans, ils vont me forcer à entrer dans l’arène politique», avait-il alors confié au Hollywood Reporter, avant d’ajouter : «Quand je regarde le paysage politique, je pense qu’il peut y avoir un futur pour moi. Ils ont peut-être besoin de moi là-bas».

Engagé notamment dans la lutte pour l’égalité des droits aux Etats-Unis, Will Smith a pris la parole à plusieurs reprises lors de la montée du mouvement Black Lives Matter et récemment produit la série Netflix « Le droit d’être Américain ».

Wild Wild...White House?





Will Smith discusses running for office: https://t.co/gJRsqcKfeU pic.twitter.com/tyTYe7me3g — Pod Save America (@PodSaveAmerica) March 2, 2021

Après Ronald Reagan devenu le 40e président des États-Unis en 1981, Arnold Schwarzenegger devenu gouverneur de Californie en 2003, ou encore Kanye West qui s'était porté (avec peu de succès) candidat à l'élection présidentielle américaine en 2020, l'acteur ne serait pas la première personnalité du divertissement à se lancer en politique.