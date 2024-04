«C’était violent verbalement» : Natasha St-Pier revient dans TPMP sur son altercation avec Inès Reg

Natasha St-Pier est revenue ce lundi dans TPMP sur son altercation avec Inès Reg lors du concours Danse avec les stars. Et affirme avoir toujours voulu apaiser les choses.

L'heure des explications. Alors que les tensions persistent entre les deux ex-candidates de Danse avec les stars, Natasha St-Pier et Inès Reg ont choisi de s’exprimer, au même moment, sur deux émissions concurrentes. Ce lundi 29 avril, la lauréate du concours était l’invitée de Cyril Hanouna sur le plateau de «Touche pas à mon poste», tandis qu’Inès Reg était au côté de Yann Barthès dans Quotidien. Un choix que l’animateur star de TPMP n’a pas manqué de souligner : «On n’a pas la numéro 2, ni la numéro 3 mais la gagnante».

Natasha St-Pier accusée de racisme

Natasha St-Pier s'est confiée pour la première fois à la télévision sur les hostilités avec Inès Reg. Elle a expliqué s’être excusée dès le début, et avoir tenté plusieurs réconciliations malgré l’agressivité d’Inès Reg. «Elle était agressive verbalement et a eu des propos qui font peur. Il n’y a pas eu de menaces de mort précises de la part d’Inès Reg, il y a eu des paroles très menaçantes, elle parlait et son entourage était autour», a reconnu Natasha St-Pier, qui dit avoir simplement profité du fait qu’«on est dans un pays où l’on peut déposer une main courante si je me sens en danger». Inès Reg lui aurait d'ailleurs demandé en personne de dire qu’elle n’avait pas déposé de main courante contre elle.

Mais pour la chanteuse, ce sont avant tout les accusations de racisme à son égard qui l'ont le plus blessée. «Le racisme c’est quelque chose de réel et c’est quelque chose de grave. Et je ne pense pas qu’on puisse instrumentaliser le racisme. J’ai conscience que je ne subis pas le racisme. Et quand on a cette chance, il faut qu’on travaille sur soi, sur la société pour faire en sorte que le monde évolue. Et se faire accuser à tort, de manière suggérée ou de manière définie, c’est dangereux. Ce sont des accusations qui peuvent avoir de très, très lourdes conséquences. Je ne veux pas attirer les foudres de personnes fanatiques», a-t-elle confié.