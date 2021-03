The Voice : Florent Pagny et Marc Lavoine répondent aux accusations de tricheries

Accusé de tricheries par une ancienne candidate, le jury de The Voice dément fermement.

Satine, ancienne candidate de The Voice Kids, a affirmé sur le plateau de Touche pas à mon Poste que les jurés de The Voice étaient « prévenus au moment où ils doivent se retourner » lors des auditions à l'aveugle, et assuré avoir en sa possession « énormément d’anecdotes » qui pourraient prouver que l’émission est truquée.

Interrogé à ce sujet par Télé-loisirs, Florent Pagny a démenti être en contact avec la production pendant les auditions à l’aveugle. « Je ne sais pas qui va raconter une bêtise pareille, mais c’est forcément quelqu’un qui ne connaît rien à l'émission. La prod a toujours eu le même positionnement. Ils ne nous parlent jamais des talents précisément. Dans d’autres pays, ils parlaient de donner des oreillettes aux coachs, de leur mettre des prompteurs, et j’ai toujours dit à la prod sans même qu'on ne nous le propose : 'ça, chez nous, jamais de la vie' ! », a expliqué le juré/coach. « Si on veut que ça marche, et que ça soit puissant, il faut toujours être honnête et sincère. Donc vous imaginez bien que ça ne peut pas être conduit par une production… Si on m’avait demandé ce genre de choses, ils n’auraient pas eu le temps de finir leur phrase que je serai déjà parti ! », a-t-il clamé.

Pour Marc Lavoine, lui aussi juré/coach sur l’émission de TF1, il est également hors de question de laisser sous-entendre que le show serait truqué. «J'ai 58 balais ! Et Trintignant m'avait dit ‘à partir de 50 ans t'es pas obligé d'enlever ta chemise à l'écran !’ (rires) Il m'est arrivé de quitter des plateaux parce qu'il s'y passait des choses qui ne me convenaient pas. Donc non, on n'aurait pas accepté, que ce soit Florent, Vianney, Amel, Obispo ou moi, bref tous ces coachs qui sont passés par The Voice, une règle qui nous interdise la moindre liberté artistique par rapport à nos choix de cœur. Après, il a pu y avoir des influences par les réseaux sociaux au moment des directs. Parce que parfois ils mettent tellement quelqu'un en valeur qu'on se dit 'merde, si j'aime pas sa prestation, qu'est-ce que je fais ?' on se demande encore plus si on a raison ou non. Mais c'est tout, c'est normal. C'est primordial de rester nous, avec notre goût à nous, et si on fait une connerie on l'assume, on assume nos choix. On n'est pas bipés, on n'a pas d'oreillette, on ne nous dit pas 'vas-y fais ça', non ! Et puis rappelons qu'on est choisis, nous, au moment des auditions à l'aveugle, pas l'inverse… Tout ça est absurde ! ».