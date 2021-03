Capitaine Marleau : on sait quand sera diffusé l'épisode avec Béatrice Dalle

Corinne Maseiro donnera la réplique à Béatrice Dalle et Arnaud Ducret dans un épisode inédit de Capitaine Marleau intitulé «La cité des âmes en peine», à découvrir le 9 avril prochain, à 21h05, sur France 2.

Un épisode qui verra le capitaine Marleau enquêter sur le meurtre du patron d’une pêcherie de Royan. C’est une de ses vieilles connaissances qui est soupçonnée d’être l’auteur du crime. Sur place, elle fait la rencontre d’Alex Weller, un flic co-saisi par le procureur qui semble mener l’enquête à charge. Une attitude qui ne plaît pas vraiment à Marleau.

Toujours aussi convaincante dans le rôle du capitaine, Corinne Maseiro ne tarit pas d’éloges concernant Béatrice Dalle, sa partenaire à l’écran le temps d’un épisode.

«Béatrice Dalle est un cadeau de la vie, quelqu'un de très entier, ouvert sur les autres. Elle est curieuse de tout, n'a peur de rien, elle est douce, drôle, vénère sur plein de trucs, très respectueuse et très professionnelle. Je la kiffe à mort… Une putain de gonzesse», confiait-elle au journal Le Parisien en octobre dernier.

Changement de chaîne et de jour de diffusion

A noter qu’il s’agira du deuxième épisode à être diffusé un vendredi sur France 2 pour cette série qui occupait habituellement la case du mardi sur France 3. Une décision risquée selon les propos du numéro 2 de France Télévisions, Stéphane Sitbon-Gomez, au site PureMedias. Car la fiction – qui enchaînait les records d’audience jusqu’alors – va désormais se retrouver face à des poids lourds tels que Koh-Lanta sur TF1.

«C’est évidemment une prise de risques. Nous pensons néanmoins que nous pouvons ainsi exposer Capitaine Marleau à un nouveau public. Si nous mettons l’un de nos programmes les plus forts un vendredi soir, c’est aussi que nous voulons renforcer notre offre le week-end, une période de la semaine où de plus en plus de familles se tournent vers les plate-formes», précisait-il début mars.