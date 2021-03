Koh-Lanta : Arnaud accusé de cruauté envers les animaux

Des passages du premier épisode de la nouvelle édition de Koh-Lanta intitulée « Les Armes secrètes » ont scandalisé des téléspectateurs qui ont alerté la PETA. L'association de défense des animaux a décidé de dénoncer les agissements d'un candidat dans un courrier adressé à TF1.

Les séquences en question montrent le candidat Arnaud attaquant une raie à la machette et piétiner une murène.

VIDÉO — Arnaud (Koh-Lanta 2021), "un grand malade" : sa technique de pêche violente surprend https://t.co/FGNzZdj4So pic.twitter.com/u6F3W2LDK2 — Purepeople.com (@purepeople) March 13, 2021

«On aurait dit un sauvage», a commenté une de ses coéquipières.

#KohLanta Arnaud c’est un bisounours mais quand il voit un animal c’est plus fort que lui de l’exterminer pic.twitter.com/ba1hxmAFax — Koh-Lanta France (@KohLanta_Fr) March 12, 2021

«Comme beaucoup de téléspectateurs qui nous ont fait part de leur mécontentement et de leur indignation, nous avons été choqués de voir des actes de cruauté envers les animaux dans le premier épisode de cette saison de ‘Koh-Lanta'», écrit l’association.

«Cherchant à pêcher, l’un des participants tente d’attaquer une raie à la machette, qu’il finit par lancer maladroitement sur l’animal, qui parvient à s’échapper sans que nous sachions s’il a été blessé. Plus tard, on le voit frapper une murène avec une lance puis la piétiner, tandis qu’elle se débat et essaie de le mordre (...) Il s’agit là de pratiques intolérables envers des êtres sensibles, qui, nous le savons bien, ressentent la peur et la douleur.»

«Torturer et tuer des animaux à l’écran est une manière extrêmement immorale de tenter d’attirer des téléspectateurs, tout particulièrement à une époque où le respect des animaux est de plus en plus important aux yeux de tous», s’indigne PETA. «En outre, cela transmet un message nuisible aux plus jeunes, qui visionnent ces scènes cruelles que l’on fait passer pour du divertissement».