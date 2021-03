Michelle Obama encourage les enfants à se nourrir de manière équilibrée dans l'émission Gaufrette et Mochi

Michelle Obama entend sensibiliser les plus jeunes sur l’importance de bien manger dans une série intitulée Gaufrette et Mochi, mise en ligne sur Netflix ce mardi 16 mars.

L’ancienne Première dame des Etats-Unis, qui avait fait de l’obésité son cheval de bataille lors de son séjour à la Maison-Blanche, continue son combat pour éloigner les enfants de la malbouffe, au travers de ce programme pédagogique dont elle est aussi la productrice exécutive.

Composé de dix épisodes, Gaufrette et Mochi met en scène deux marionnettes qui parcourent le monde pour « assouvir leur curiosité gastronomique et apprendre à cuisiner à base d'ingrédients frais », invitant ainsi enfants et adultes à se mettre ensemble aux fourneaux et à explorer les cultures du monde entier.

« Il était une fois, au Pays des Surgelés, deux meilleurs amis nommés Gaufrette et Mochi qui partageaient le même rêve : devenir chefs cuisiniers ! Le seul problème, c'est que tous leurs plats étaient gelés. Fraîchement employés dans un supermarché loufoque, ces deux gourmets s'apprêtent à vivre une aventure culinaire unique. Accompagnés de nouveaux amis tels que Madame Obama, la propriétaire du supermarché, Gaufrette et Mochi se laissent guider par un chariot volant magique à la découverte des meilleurs ingrédients dans les cuisines, les restaurants, les fermes et les foyers du monde entier, préparant des recettes avec des ingrédients du quotidien en compagnie de chefs renommés, de cuisiniers à domicile, d'enfants et de célébrités », annonce le synopsis.

De la récolte de pommes de terre dans les Andes péruviennes à la dégustation d'épices en Italie, en passant par la préparation de soupe miso au Japon, ces explorateurs curieux dévoilent toutes les richesses de la gastronomie et découvrent que chaque repas est une occasion de se faire de nouveaux amis.

« J'aurais aimé qu'un tel programme existe quand mes filles étaient petites», explique Michelle Obama dans une vidéo promotionnelle. «Parce que Gaufrette et Mochi va aider vos enfants à aimer de nouveaux aliments et à avoir de nouvelles habitudes alimentaires avec du fun, de l'imagination et quelques bonnes blagues aussi. »

En mai 2018, avec son époux le président Barack Obama, Michelle Obama avaient signé un accord pour produire des films et séries sur plusieurs années avec Netflix, dont des émissions scénarisées et non scénarisées, des séries documentaires, des documentaires et des films. « Barack et moi-même sommes convaincus que les histoires ont le pouvoir de nous inspirer, de nous pousser à appréhender le monde qui nous entoure différemment et de nous aider à nous ouvrir aux autres », avait-elle expliqué.