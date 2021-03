Koh-Lanta : Denis Brogniart réagit après les accusations de maltraitance animale

L’animateur Denis Brogniart a réagi aux accusations de l’association PETA qui dénonce des « scènes de barbarie à l’encontre des animaux » dans Koh-Lanta.

« Est-ce que vous pensez que le pêcheur à la ligne lorsqu’il prend avec un hameçon un poisson il le fait sans faire ‘souffrir’ un peu le poisson ? », a notamment réagi le présentateur lors d’une interview pour Sud Radio ce 18 mars.

« À un moment, il faut arrêter ça. On est dans une émission où ils [les candidats] n’ont rien et où on leur dit de se servir du milieu naturel, pour continuer à vivre dans cette aventure (...) La murène, Arnaud, il a beau avoir essayé de l’attraper avec ses pieds, elle s’est carapatée et elle a retrouvé la mer sans aucun problème », a-t-il ajouté au sujet d’une des séquences citées par PETA.

Selon l’association, la diffusion de ces « scènes cruelles » transmet un « message nuisible » aux jeunes téléspectateurs qui les assimilent à un divertissement. «On ne fait pas le show, Koh-Lanta, c’est montrer ce qu’il se passe. Et effectivement, la recherche de nourriture, ça fait partie de l’émission. Ils ne pêchent pas pour le plaisir de pêcher (…), c’était pour manger», a retorqué Denis Brogniart. «Les gens n’ont rien et ils doivent se débrouiller seuls. Si en plus on les interdit de pêcher, ils vont manger quoi ? Du sable ?», a-t-il questionné avant d'ajouter : «Je suis le premier à défendre la cause animale, mais dans ce cas-là, je pense qu’on est en dehors des clous et en dehors de ce qu’est la protection animale».

Dans une lettre adressée en début de semaine à TF1, l'association de défense des animaux PETA avait dénoncé les agissements d'un candidat lors du premier épisode de la nouvelle édition du jeu d'aventure intitulée «Les armes secrètes», diffusé le 12 mars dernier, et critiqué aussi le choix fait par la production de diffuser les images. Les séquences en question dévoilaient l'aventurier Arnaud attaquant une raie à la machette et piétinant une murène.

VIDÉO — Arnaud (Koh-Lanta 2021), "un grand malade" : sa technique de pêche violente surprend https://t.co/FGNzZdj4So pic.twitter.com/u6F3W2LDK2 — Purepeople.com (@purepeople) March 13, 2021

«Comme beaucoup de téléspectateurs qui nous ont fait part de leur mécontentement et de leur indignation, nous avons été choqués de voir des actes de cruauté envers les animaux dans le premier épisode de cette saison de ‘Koh-Lanta'», a-t-elle écrit. «Cherchant à pêcher, l’un des participants tente d’attaquer une raie à la machette, qu’il finit par lancer maladroitement sur l’animal, qui parvient à s’échapper sans que nous sachions s’il a été blessé. Plus tard, on le voit frapper une murène avec une lance puis la piétiner, tandis qu’elle se débat et essaie de le mordre (...) Il s’agit là de pratiques intolérables envers des êtres sensibles, qui, nous le savons bien, ressentent la peur et la douleur.»

«Torturer et tuer des animaux à l’écran est une manière extrêmement immorale de tenter d’attirer des téléspectateurs, tout particulièrement à une époque où le respect des animaux est de plus en plus important aux yeux de tous», s’est indigné la PETA. «En outre, cela transmet un message nuisible aux plus jeunes, qui visionnent ces scènes cruelles que l’on fait passer pour du divertissement».