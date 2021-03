Koh-Lanta : les candidats ont l'interdiction de tuer certains animaux

Alors que l’association PETA accuse Koh-Lanta de cruauté envers les animaux, un ancien aventurier a dévoilé que les candidats recevaient une liste d’animaux à ne pas tuer avant le tournage de l’émission.

« La prod, avant de nous lancer dans l'île, ils nous donnent un listing d'animaux à ne pas tuer, d'animaux protégés», a confié Mohammed, un ex-candidat de Koh-Lanta invité ce mercredi 17 mars sur le plateau de TPMP.

L’ancien aventurier s’est dit - comme de nombreux téléspectateurs qui ont manifesté leur mécontentement sur les réseaux sociaux et l’association de défense des animaux PETA - «choqué» par les séquences du premier épisode de la nouvelle saison de Koh-Lanta diffusé vendredi. Des séquences au cours desquelles les téléspectateurs ont pu voir notamment un candidat s’attaquer à une raie avec une machette. « C'est un animal qui se rapproche quand même de l'homme, qui est habitué à la présence de l’homme », s’est désolé Mohammed.

Pourtant ce dernier avait lui même été au coeur d’une polémique durant sa participation, lorsqu’il s’était attaqué à une chèvre. « Il faut être dans le contexte aussi », a-t-il rétorqué, un peu gêné, quand Cyril Hanouna l’a interrogé à ce sujet. « La prod, ils étaient persuadés qu'on n'avait pas attrapé de chèvre. Ils se sont dit : 'C'est impossible'. Quand tu es sur Koh-Lanta et que tu vois une chèvre cavaler, tu as envie de l'attraper. Tu ne penses pas au bien-être animal. T'as la dalle. Tu te dis : 'Il faut que j'y aille’», a-t-il dit.

Mohammed, ex-aventurier, revient sur l'affaire de la chèvre dans #KohLanta ! #TPMP pic.twitter.com/sEtOzJk1Qr — TPMP (@TPMP) March 17, 2021

Des explications qu ne devraient pas vraiment satisfaire l’association de défense des animaux PETA qui a écrit à TF1 cette semaine pour dénoncer les agissements du candidat de Koh-Lanta Les Armes secrètes, et critiquer aussi le choix fait par la production de diffuser les images.

«Comme beaucoup de téléspectateurs qui nous ont fait part de leur mécontentement et de leur indignation, nous avons été choqués de voir des actes de cruauté envers les animaux dans le premier épisode de cette saison de ‘Koh-Lanta'», a-t-elle écrit. «Cherchant à pêcher, l’un des participants tente d’attaquer une raie à la machette, qu’il finit par lancer maladroitement sur l’animal, qui parvient à s’échapper sans que nous sachions s’il a été blessé. Plus tard, on le voit frapper une murène avec une lance puis la piétiner, tandis qu’elle se débat et essaie de le mordre (...) Il s’agit là de pratiques intolérables envers des êtres sensibles, qui, nous le savons bien, ressentent la peur et la douleur.»

«Torturer et tuer des animaux à l’écran est une manière extrêmement immorale de tenter d’attirer des téléspectateurs, tout particulièrement à une époque où le respect des animaux est de plus en plus important aux yeux de tous», s’indigne PETA. «En outre, cela transmet un message nuisible aux plus jeunes, qui visionnent ces scènes cruelles que l’on fait passer pour du divertissement».