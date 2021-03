TPMP : Loana retrouvée inconsciente dans une location, le propriétaire témoigne (VIDEO)

Le propriétaire de la location dans laquelle Loana a été retrouvée inconsciente, vendredi 26 mars, était présent sur le plateau de «Touche pas à mon poste» hier soir pour raconter comment il l’a retrouvé inanimée.

Quelques semaines après une infection médicamenteuse, l’ancienne star de Loft Story aurait une nouvelle fois été hospitalisée pour les mêmes raisons, vendredi dernier, après avoir été retrouvée inconsciente dans un logement en location. Laurent, le propriétaire, est venu raconter, hier, à Cyril Hanouna, sa découverte d'une Loana inanimée et dénudée, vendredi soir. Avant d’appeler les secours, et de découvrir une quantité anormale de boîtes de médicaments dans son logement.

«Mercredi dernier je l'ai vue, elle n'était pas du tout en forme, elle tremblait, elle avait du mal à trouver ses clés, elle m'a demandé de lui ouvrir sa porte», explique Laurent, précisant au passage que Loana lui avait précisé qu’elle pensait être atteinte du Covid-19. Sans réponse à une série de messages qu’il lui a envoyé, Laurent décide, le vendredi, de lui rendre visite.

«Vers 20h je me suis permis d'aller voir, j'ai frappé, j'ai sonné, j'entendais le chien aboyer, la télé allumée, mais elle ouvrait pas. Donc je me suis permis d'ouvrir et je l'ai trouvée allongée sur le canapé-lit, la bouche ouverte, dénudée presque, donc j'ai vu qu'elle respirait j'ai tout de suite appelé les pompiers. Ils sont arrivés très vite. Elle s'est réveillée, elle avait du mal à trouver ses mots», explique-t-il.

Laurent précise également ne pas avoir retrouvé de drogues dans le logement, «mais beaucoup de boîtes de médicaments».

Le propriétaire affirme par ailleurs avoir déposé plainte pour obtenir un dédommagement après avoir retrouvé les lieux avec «de l’urine partout» (Loana était accompagnée de son chien, ndlr), «une porcherie», précise-t-il.