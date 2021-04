Ecole à la maison : les cours à suivre à la télé

Pour accompagner les élèves des écoles et des collèges, France 4, la chaîne jeunesse du groupe public, proposera des cours tous les jours du mardi 6 au vendredi 9 avril, puis toute la semaine du 26 avril, « à l'exception du mercredi chômé ».

Les programmes qu’avaient déjà proposés la chaîne lors du premier confinement avaient été d’une grande aide pour les parents, tenus de prendre le relais des professeurs à la maison. Ils seront sûrement heureux d’apprendre que les classes virtuelles vont reprendre sur le canal 14.

A partir de ce mardi 6 avril, pour « soutenir l'effort de continuité pédagogique » pendant la nouvelle fermeture des écoles et les vacances unifiées, France 4 mettra en effet de nouveau en place un dispositif spécial destiné à aider les collégiens (censés travailler à la maison jusqu'au 3 mai), mais aussi les primaires « qui ne pourraient reprendre le chemin de l’école» comme prévu le 26 avril, en vertu des mesures annoncées mercredi par Emmanuel Macron pour freiner l'épidémie de Covid-19.

Le matin pour les primaires, l’après-midi pour les collégiens

Pour coller aux programmes, ces cours, dispensés par des enseignants de l'éducation nationale, sont axés sur « la reprise des fondamentaux ». Il s'agira en fait de ceux diffusés pendant le premier confinement du printemps 2020, a précisé France Télé à l'AFP.

Les cours diffusés entre 9 heures à 12 heures sont destinés aux écoliers, avec cinq séances réparties sur la matinée, dont une heure pour les CP, suivie de séances de 30 minutes par niveaux restants jusqu'au CM2.

Puis entre 14h et 16h, place aux collégiens avec quatre séances d'une demi-heure par niveau scolaire.

#ÉcoleALaMaison



Retour des #CoursLumni en journée :





• @France4tv



de 9h à 12h pour le primaire



de 14h à 16h pour le collège





• @LumniFR, une offre de contenus renforcée pour tous les niveaux





Et aussi #CTPS, Les cahiers de #VacancesLumni et le #JeuLumni#NationApprenante pic.twitter.com/sLlbgGYf7b — France Télévisions (@Francetele) April 1, 2021

Retour du dispositif gouvernemental « vacances apprenantes »

Du 10 au 25 avril, alors que les congés scolaires seront les mêmes pour tous les enfants quelle que soit leur région, la chaîne remettra en place le dispositif « Vacances apprenantes », comme en février.

Au programme, trois rendez-vous quotidiens à partir de 13h30 : « C'est toujours pas sorcier », « Les cahiers de vacances » et « Le jeu Lumni ».

A noter que tous les cours ainsi que d'autres ressources bien précieuses sont aussi accessibles sur le site Lumni.fr, la plate-forme éducative de l'audiovisuel public. Les troisièmes et les lycéens y trouveront notamment « plus de 800 contenus pour réviser le brevet et les bacs ».

#ServicePublic Continuité pédagogique @francetele mobilise ses médias dédiés à la jeunesse et à l'éducation.





Dès le mardi 6 avril, @France4tv et @LumniFR proposent des programmes pour les élèves et les enseignants. #NationApprenante





[CP] https://t.co/7VrZ40fhoV pic.twitter.com/RwbvhVbVAj — France Télévisions (@Francetele) April 1, 2021

Durant le premier confinement, environ un million d'enfants avaient quotidiennement regardé France 4, selon une estimation de France Télé. Un succès qui avait sauvé in extremis la chaîne d’une disparition initialement programmée en août 2020. En janvier, une mission parlementaire a plaidé pour son maintien, mais pour l’heure France 4 est malheureusement toujours appelée à disparaître cet été.