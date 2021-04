La Chronique des Bridgerton : Regé-Jean Page, alias le duc de Hastings, ne sera pas dans la saison 2

Triste nouvelle pour les fans de la série à succès «La Chronique des Bridgerton». L'un des acteurs principaux, Regé-Jean Page, ne reviendra pas dans la saison 2.

L'annonce du départ de l'acteur britannique de 31 ans, qui incarnait Simon Basset alias le duc de Hastings, a été faite sur les réseaux par Netflix, ce vendredi 2 avril.

«Mes très chers lecteurs, pendant que tous les regards se tournent vers la quête de Lord Anthony Bridgerton pour trouver une vicomtesse, nous disons adieu à Regé-Jean Page, qui a si brillamment campé le rôle du duc de Hastings», est-il écrit dans une lettre signée de la narratrice imaginaire de la série, Lady Whistledown.

La publication précise que l'autre actrice principale de la série, Phoebe Dynevor, qui incarne la femme du duc, sera, elle, bien présente dans la nouvelle saison, actuellement en tournage. «Daphne restera une épouse et une soeur dévouée, aidant son frère à naviguer à travers la prochaine saison des mondanités et ce qu'elle a à offrir - bien plus d'intrigues et de romance que ce que mes lecteurs ne peuvent supporter», est-il souligné dans le courrier.

«Cet amour est réel et continuera de grandir»

Sur sa page Instagram, Regé-Jean Page a réagi à cette annonce et a tenu à remercier ses fans. «La course d'une vie», a-t-il écrit, sous une photo de lui, dans son costume de duc et à dos de cheval. «Ce fut un plaisir absolu et un privilège d'être votre duc. Rejoindre cette famille, non seulement à l'écran, mais aussi hors écran. Notre équipe incroyablement créative et généreuse, nos fans exceptionnels...Tout cela est au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Cet amour est réel et continuera de grandir», conclut l'acteur.

Sur les réseaux sociaux, les fans ont été nombreux à exprimer leur déception après cette annonce surprise. «C'est une blague, ouais ? Ça a intérêt à l'être, sinon vous avez vraiment tué la série», a regretté un fan sur Instagram. «J'espère vraiment que c'est un poisson d'avril en retard», commente un autre.

«le duc ne partira jamais vraiment»

Face à ces commentaires, Shonda Rhimes, productrice vedette de la série et créatrice de «Grey's Anatomy» et «Scandal», a justifié sa décision. «Rappelez-vous : le duc ne partira jamais vraiment», a-t-elle écrit. «Il attend juste qu'on le re-regarde en boucle.»

En janvier, Netflix avait annoncé que la série avait été vue par 82 millions de foyers en quatre semaines. Un record.