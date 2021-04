20 ans de Loft Story : Steevy Boulay dézingue Loana

Tandis que Loana est encore au plus mal, Steevy Boulay, son ancien partenaire de jeu dans Loft Story, a fait savoir qu’il ne voulait « plus entendre parler d’elle ».

« Je lui ai tendu la main trois fois, elle n'a jamais daigné répondre à mes messages », a-t-il déclaré à Non Stop People. Julie aussi. Elle lui a proposé de l'héberger, de la voir, de l'aider. Delphine aussi. Et elle n'a répondu à absolument personne. J'en suis à un point où je me dis qu'elle ne nous aime pas. Ou sinon elle veut rester dans cette galère. En tout cas, on ne peut pas nous reprocher à nous de ne rien avoir fait pour l’aider », a-t-il poursuivi.

Le protégé de Laurent Ruquier, qui officie désormais dans l'émission Les grosses têtes sur RTL, est catégorique : « C’est terminé. Je ne veux plus entendre parler de cette fille. Quand vous tendez la main à quelqu'un trois fois et qu'elle ne vous répond même pas, le B.A BA de la politesse c'est au moins de dire : 'Merci Steevy, mais non'. L'ignorance, c'est quelque chose de terrible. »

L’ancien candidat de l’émission Loft Story n’arrive pas à comprendre l’attitude de Loana, qui refuserait d’attraper les mains qui lui sont tendues. « Avec ma mère, on voulait l'aider, on aurait tout fait pour elle parce que j'avais beaucoup d'estime pour elle. Visiblement, l'estime n'est pas réciproque. Quand quelqu'un envoie un message, la moindre des politesses, c'est de répondre, ça ne coûte rien de répondre, surtout quand on vous propose de l’aide ».

Même s'il paraît très remonté contre Loana, il avoue toutefois : « Maintenant, si je la vois, je serai très content de la revoir », a-t-il concédé.

En proie à des difficultés depuis de nombreuses années, Loana enchaîne les hospitalisations ces derniers mois. La dernière date du 26 mars dernier. Si une overdose de médicaments a d’abord été évoquée - raison de son hospitalisation précédente - cette fois il serait en fait question d’une forme sévère de Covid-19, rapporte ce jeudi 8 avril Le Parisien.

L’état de star de la télé-réalité, qui avait confié quelques semaines plus tôt au cours d’une interview télévisée avoir fait neuf tentatives de suicide, aurait nécessité une intubation, précise le quotidien. Loana irait néanmoins mieux aujourd’hui, mais serait toujours en observation à l’heure où nous écrivons ces lignes.