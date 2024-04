Giancarlo Esposito : l'acteur voulait simuler sa propre mort pour que ses enfants touchent son assurance-vie

Avant de jouer dans «Breaking Bad», Giancarlo Esposito a envisagé de feindre sa mort afin que ses enfants puissent bénéficier de son assurance-vie, en raison de graves difficultés financières.

Un drame évité de justesse. Confronté à des difficultés financières, l'acteur Giancarlo Esposito a révélé avoir envisagé d'organiser son propre meurtre pour que sa famille touche l'argent de son assurance-vie.

Lors d'une entrevue dans l'émission «Jim & Sam» pour promouvoir sa nouvelle série dramatique «Parish», l'acteur âgé de 61 ans a confié avoir fait face à deux faillites et à la saisie de sa maison, le conduisant à envisager le suicide comme solution.

«Si quelqu'un me mettait hors d'état de nuire, en cas de mort par mésaventure, c'est eux qui obtenaient l'assurance (…) J'avais quatre enfants. Je voulais qu'ils aient une vie. C'était un moment difficile. J'ai littéralement pensé à m'anéantir pour qu'ils puissent survivre. C'est dire à quel point j'étais au plus bas», a-t-il déclaré.

«J'ai commencé à me dire que ce n'était pas viable parce que la douleur que je leur causerais durerait toute la vie, et qu'il y aurait un traumatisme permanent qui ne ferait que prolonger le traumatisme générationnel dont j'essaie de m'éloigner. La lumière au bout du tunnel était «Breaking Bad», a conclu le comédien.

Une carrière fructueuse

Giancarlo Esposito a joué le rôle du redoutable Gus Fring, un important trafiquant de drogue dans la série, qui a remporté un Emmy Award. Un succès qui lui a ouvert les portes pour des séries, telles que «The Mandalorian», ou encore «The Boys».

Par la suite, il a repris ce rôle de Gus Fring dans le spin-off «Better Call Saul», mais il a récemment annoncé qu'il avait finalement décliné une offre pour rejoindre définitivement l'univers de «Breaking Bad».

«La raison pour laquelle j'ai dit non, c'est parce que c'était la fin de la troisième saison et qu'ils voulaient que je signe un contrat de six mois (…) cela aurait été une commission de détention, j'aurais dû aller vers eux pour leur dire : "Puis-je faire le projet Disney ? Puis-je faire ceci ? Puis-je faire cela ?" Et j'avais peur qu'ils disent non», a-t-il expliqué.

Prochainement, il sera à l'affiche de «Abigail et MaXXXine», prévu le 29 mai dans les salles.