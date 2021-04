20 ans de Loft Story: les mots forts de Jean-Edouard à propos de Loana (Vidéo)

A l’occasion de l'émission spéciale diffusée jeudi soir sur C8 pour les 20 ans de Loft Story, Jean-Edouard Lipa est revenu sur les frasques de Loana. L’ex-candidat a affirmé que la télé pourrait «la tuer».

Pour célébrer la diffusion de cette première émission de télé-réalité en compagnie du présentateur Benjamin Castaldi, le DJ était aux côtés de Steevy Boulay, Kenza, Delphine, ainsi que Julie et Christophe qui filent le parfait amour depuis deux décennies. Hospitalisée et intubée en raison d’une forme grave du Covid-19, Loana, grande gagnante de la saison 1 du Loft (avec Christophe), n'était en revanche pas présente pour cette soirée événement sur C8.

Alors que la séquence de ses ébats sexuels avec elle dans la piscine restera dans les annales de l’émission, Jean-Edouard n'a pas mâché ses mots concernant la situation de Loana, en proie à de nombreuses addictions depuis des années.

«Il faut que l’on arrête de trouver des boucs émissaires (en disant) "C’est de la faute d’untel"…», a-t-il commencé par expliquer.

Bien parlé Jean Édouard au sujet de Loana sur le fait de la faire venir à la télé pour crée le buzz, car effectivement c'est pas ça qui la fera guerir #LoftStory20ans — Zarkali (@Zarkali10) April 8, 2021

Franchement Jean-Edouard et Steevy ont bien parlé par rapport à Loana ils ont grave raison #LoftStory20Ans — Lionel (@Freyin) April 8, 2021

«Il faut se soigner et dans ce genre de problèmes, ce n’est pas quinze jours, trois semaines ou en allant à la télé. Ceux qui l’invitent pour faire du buzz, ce n’est pas lui rendre service. Elle pense que ça va lui sauver la vie d’aller à la télé, mais ça va la tuer. Aujourd’hui il faut qu’elle parte un an pour se reposer définitivement», a ajouté celui qui est aujourd’hui en couple et papa.

Une déclaration que les internautes ont pour la plupart approuvé et que ses anciens camarades du Loft ont visiblement soutenu sur le plateau. Beaucoup ne comprennent pas l’attitude de Loana, qui ne répond pas à leurs messages et refuse l’aide qu’on souhaite lui apporter.