Samuel Etienne annonce son départ (temporaire) de Twitch

Samuel Etienne vient d’annoncer son départ temporaire de la plate-forme Twitch. L’animateur de «Questions pour un champion» a expliqué à ses abonnés son besoin de faire une pause.

Depuis près de quatre mois, Samuel Etienne rencontre un succès colossal avec son émission de streaming baptisée La Matinée Est Tienne, où il décryptait avec malice l’actualité depuis son domicile. L’ancien président de la République François Hollande, ou encore le Premier ministre, Jean Castex, ont même accepté de venir répondre aux questions de l’animateur et de ses abonnés en direct.

Mais voilà que Samuel Etienne est victime de son succès. L’animateur avoue que cette nouvelle activité est chronophage, et qu’il a besoin de souffler.

PETITE PAUSE...



4 mois de stream sur Twitch



4 millions de vues



Près de 400.000 followers



Mais, même si c'était bcp de plaisir, une charge de travail énorme.



Je prends donc un peu de temps, pour faire du sport à nouveau, et aussi préparer une nouvelle aventure pro



A vite ! pic.twitter.com/9BVRQGK4bP — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) April 15, 2021

«Je vais faire une petite pause dans le stream de quelques semaines à minima, ce matin c'est mon dernier stream avant un petit moment. Ça fait quatre mois de stream, ça fait près de 400.000 followers et 4 millions de vues et ça fait quatre mois très intenses. Ça a été génial, mais ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail en plus de mes deux autres jobs (Questions pour un champion, France Info) et de mon troisième qui est le plus important, qui est de m'occuper de mes petits loulous et de la vie de famille», a-t-il précisé en direct à ses abonnés.

«Je sens que j'ai beaucoup donné, que c'était super mais que je ne suis pas Terminator, je ne suis pas une machine», ajoute-t-il. Comme précisé dans son message publié sur Twitter, si Samuel Etienne va en profiter pour refaire du sport, il promet de revenir avec «une nouvelle aventure pro». Ses abonnés ont certainement hâte de découvrir ce qu’il leur prépare.